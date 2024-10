Reconoce haber dado calabazas al Betis

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, dado que Juan Miranda terminaba contrato con el Betis, el club de las Trece Barras quiso fichar a Abel Bretones como recambio. Sin embargo, el lateral zurdo de 24 años, que en enero había dado calabazas al Almería por seguir en el Real Oviedo, hizo lo propio con el Betis para poder recalar en Osasuna.

“El Betis hizo una oferta, sí, pero si te soy sincero pues no me interesó. Ahí ya veía que Osasuna iba en serio y estaba convencido”, admitió el propio Abel Bretones en una entrevista para La Voz de Asturias.

Ni Osasuna ni Betis hubieran podido fichar a Abel Bretones si el Oviedo hubiera subido

Respecto al interés del Almería y su continuidad en el Real Oviedo, contó: “En enero el interés del Almería fue muy fuerte, sí. Yo firmé la renovación con el Oviedo en abril, aunque ya estaba pactado que si no se ascendía la cláusula se quedaba en 3 millones para facilitar un futuro traspaso. Si hubiésemos ascendido con el Oviedo, la cláusula subía a 10 millones y me hubiese quedado”. “Cuando pasa ese mercado de invierno, Osasuna aparece, aunque se paró un poco todo cuando Arrasate anunció que se iba. Imagino que ahí se centraron en el míster nuevo, pero luego retomaron la comunicación. Braulio y Cata (director deportivo y secretario técnico de Osasuna) me transmitieron muchísima confianza y eso para un jugador como yo es fundamental”, explicó Abel Bretones sobre su fichaje por Osasuna tras haber declinado recalar en el Betis.