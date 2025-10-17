Luis Rubiales habla de su "fugaz besito en los labios a Jenni Hermoso" en su libro 'Matar a Rubiales'

Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció este viernes la publicación de su libro 'Matar a Rubiales', que saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre y donde según explica su editorial en su nota de prensa está escrito "por el damnificado de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español".

La editorial avanza que el libro de Luis Rubiales "demuestra cómo de manera sostenida se han 'fabricado' mentiras e infundios contra él, en un modus operandi que ha servido de coartada para acompañar denuncias ante los tribunales, con el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto".

El "fugaz besito en los labios a Jenni Hermoso" de Rubiales y su dimisión

Tres fechas son clave en la trayectoria directiva del ex presidente de la Federación. "La primera es el 17 de mayo de 2018 cuando, contra pronóstico, un joven ex futbolista andaluz, Luis Rubiales, gana las elecciones a la presidencia de la RFEF. La segunda es la del 20 de agosto de 2023, en un estadio de Sidney, en el que la selección de futbol femenina española se proclama campeona del mundo por primera vez en la historia y y Luis Rubiales, en medio de la lógica euforia del momento, abraza a las jugadoras y da un fugaz besito en los labios a Jennifer Hermoso, futbolista del combinado hispano", explica la editorial, que recuerda que "entre esta fecha y la siguiente, el 10 de septiembre de 2023, sólo transcurren tres semanas. Ese día, el presidente de la RFEF renuncia a su cargo".

En el adelanto del libro, Luis Rubiales responde a varias cuestiones, entre ellas. "¿Cómo explicar esa dimisión, si Rubiales con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial; si el presupuesto de la Real Federación Española de Fútbol había crecido desde los 141 millones de euros cuando accedió al cargo a más de 400 millones cuando renunció a la presidencia?".

El comunicado añade que en el libro de Luis Rubiales, "el autor aporta pruebas documentales no sólo de su inocencia, sino de la más que presumible procedencia de estas sucias y falsas acusaciones de las que ha sido objeto".