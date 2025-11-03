Solari recomienda al Real Madrid el fichaje de un futbolista del Levante

Cada vez son más los equipos que se están sumando a la puja por Etta Eyong, cuyo paso por el Levante parece que va a ser visto y no visto. En LaLiga EA Sports, al interés del Barcelona por el delantero de 22 años se le ha sumado ahora el Real Madrid a recomendación de Santiago Solari, su Director de Fútbol. Además, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Manchester City de Pep Guardiola también está tras los pasos del camerunés.

Sobre el interés del Real Madrid por Etta Eyong ha informado Actucameroun, señalando que el delantero ha sido una recomendación de Santiago Solari al conjunto blanco. Así pues, el cuadro merengue no parece que vaya a facilitar al Barcelona el fichaje del camerunés, que de todas las opciones que baraja, es la más asequible para relevar a Robert Lewandowski.

¿Cuánto le costaría al Real Madrid fichar a Etta Eyong al Levante?

Fichar a Etta Eyong costaría al Real Madrid 30 millones de euros si el Levante se remite a su cláusula de rescisión. No obstante, si el cuadro granota accediera a venderle al conjunto blanco por una cantidad superior a los 15, el 20 por ciento irá a parar a las arcas del Villarreal, que deberá repartir al 50 por ciento el dinero que reciba con el Cádiz.

Por su parte, si Etta Eyong es vendido por una cantidad entre los 7,5 millones de euros y los 15, Levante y Villarreal, se repartirán al 50 por ciento el traspaso, solo que en el caso del Villarreal, el dinero que reciba deberá repartírselo a partes iguales con el Cádiz.

Etta Eyong ha disputado en lo que va de temporada 6 goles y 3 asistencias en 11 partidos, unos registros que no han pasado desapercibidos ni para el Real Madrid ni para Santiago Solari según apuntan desde Camerún.