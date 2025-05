La respuesta de Ángel Torres al interés del Sevilla por Bordalás: “Tiene que ser a un equipo superior”

Aunque José Bordalás tiene contrato la próxima temporada, si el técnico alicantino quiere salir, siempre y cuando sea a un equipo superior, el Getafe no será un obstáculo. Así lo ha dejado claro su presidente Ángel Torres, que afirmó no tener constancia del interés del Sevilla.

“El contrato de Bordalás con el Getafe no tiene ninguna cláusula. Puede irse si él lo decide, pero, claro, tiene que ser a un equipo superior y que juegue en Europa”, dijo en ABC.

Para Ángel Torres, Bordalás estará mejor en el Getafe que en el Sevilla

“Estamos muy agradecidos a Bordalás, porque aquí siempre lo ha hecho muy bien, de ahí que tenga esa opción de liberarse si él quiere… pero para irse al Sevilla, con los problemas que actualmente tienen allí, mejor se queda aquí”, continuó el presidente del Getafe.

“Bordalás es el quinto entrenador que más gana en LaLiga española. No sé si el Sevilla quiere eso”, añadió Ángel Torres.

Por último afirmó no tener constancia del interés del Sevilla. “No me consta ese interés. Al menos de momento. De hecho, hemos hablado con el Sevilla esta misma semana de otros asuntos y no ha sido para nada del entrenador. De todas formas, en el fútbol lo que hoy es negro mañana puede ser blanco”, declaró.

“Ellos han intentado el fichaje de Bordalás en los últimos tres años, le han ofrecido el cargo, pero la verdad es que no han recibido el mismo interés en la respuesta del entrenador”, concluyó Ángel Torres.