Ya se sabe dónde jugará Marc Bartra la próxima temporada

Al igual que Isco Alarcón, Marc Bartra se comprometió tan sólo por una temporada con el Betis en verano. Si bien el club de las Trece Barras ha tenido prisa por ampliar el contrato del primero, no ha sido así con el central de 33 años, que es, por tanto, libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero.

Sobre dónde jugará Marc Bartra la próxima temporada, ABC ha revelado que tiene pactado con el Betis continuar un año más. El defensor goza de la confianza de Manuel Pellegrini y, pese a que lastrado por una lesión en el Talón de Aquiles sólo ha podido participar en cuatro encuentros en el presente curso, el Club de las Trece Barras ha tenido a bien renovar su contrato.

Lo que ha aprendido Marc Bartra de su lesión

El pasado mes de febrero, Marc Bartra escribía en redes sociales sobre lo que había aprendido de su lesión: “El primer paso es mental y es aceptar que estás lesionado y que vas a tener que estar mucho tiempo sin hacer lo que más te gusta y por lo que sientes devoción: jugar al futbol y competir para ayudar a tu equipo”.

“La importancia de rodearte de la gente que quieres y que te quiere”, señalaba el central del Betis como su segundo aprendizaje.

“Ponerte pequeñas metas y retos a corto plazo. Tener la mente en el presente apoyándote de los profesionales que te rodean”, continuó enumerando Marc Bartra.

“Tú y solo tú mismo eres verdaderamente consciente de lo duro que llega a ser el proceso y las muchas horas que inviertes diariamente, semana tras semana en entrenamientos y fisioterapia”, recalcó.

“Días complicados, en los que notas que no avanzas y en los que sientes que está costando incluso más de lo que ya pensabas que costaría”, prosiguió. Ligado a este punto, Marc Bartra añadió: “No caer en victimismos y en la queja constante. El no poder jugar ni competir sumado a los dolores y molestias que vas teniendo en el proceso, hacen que estés más irritable y eso también afecta a la gente de tu alrededor”.

“Seguir trabajando tu mente y utilizar todas las herramientas aprendidas durante años”, insistió el defensa del Betis.

“Lo importantes que son los días libres para poder descansar y desconectar del trabajo diario haciendo lo que te apetezca hacer. (Cosa que no suele ser bien vista por la demás gente, que piensa que tendrías que estar 24/7 encerrado en casa o en el gimnasio enfocándote solo en recuperarte)”, tuvo a bien explicar Marc Bartra.

“La importancia de la paciencia y la fe interior de que vas a volver más fuerte en todos los niveles y que si sales de esta nadie ni nada te va a poder parar”, subrayó.

“Satisfacción de superar otro obstáculo más en tu vida. Vas a creer más en ti que nunca”, concluyó, optimista, el futbolista del Betis.