El Sevilla traspasa a Loïc Badé al Bayer Leverkusen y encarrila una nueva venta

El Sevilla y el Bayer Leverkusen hicieron oficial este jueves el traspaso del defensor francés Loïc Badé al vigente subcampeón de la liga alemana, con el que el internacional con la selección gala ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2030. Además, en las próximas horas hará lo propio con José Ángel Carmona, al que venderá al Nottingham Forest a cambio de 11 millones de euros.

Tras el acuerdo entre clubes, falta que el futbolista de 23 años dé el visto bueno a la operación. José Ángel Carmona disputó 36 partidos con el Sevilla la temporada pasada entre todas las competiciones, superando los 2.900 minutos de juego.

En lo que a Loïc Badé se refiere, el Bayer Leverkusen abonará al club sevillista, con problemas económicos al superar el límite salarial impuesto por LaLiga, unos 29 millones de euros fijos más otra pequeña cantidad en variables por objetivos, según indicaron fuentes de la operación.

El Sevilla destacó en un comunicado que con su salida al Bayer Leverkusen el espigado central francés pone fin a una "gran etapa" en el club hispalense, al que llegó en el mercado invernal de la temporada 2022-2023, desde el Stade Rennes de su país, y con el que conquistó ese curso el títutlo de la Liga Europa en Budapest.

Jugador de calidad técnica, eIegante y con una buena salida del balón desde atrás, Loïc Badé se erigió desde el principio en un indiscutible líder de la defensa sevillista y en un referente en el vestuario del club andaluz, con el que disputó 93 partidos oficiales -79 de LaLiga, 2 de la Liga de Campeones, 6 de la Liga Europa, uno de la Supercopa europea y 5 de la Copa del Rey- y marcó tres goles.

En su periplo como sevillista, el parisino alcanzó la internacionalidad absoluta con Francia, en la Liga de Naciones de 2025, además de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de disputar el Europeo sub-21 en 2023.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Badé su compromiso durante estos años en el club y desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional", destacó en su comunicado la entidad sevillista, mientras que su nuevo club, el Bayer Leverkusen, precisó en su web que el defensa galo ha firmado un contrato hasta junio de 2030.

"Con Loïc Badé hemos incorporado a un defensa central todavía joven, pero ya con mucha experiencia. En LaLiga estaba acostumbrado a enfrentarse a delanteros de talla mundial, es un jugador físicamente contundente e inteligente en el juego, un refuerzo absoluto para nuestra línea defensiva. Con esta configuración somos competitivos al máximo nivel", dijo el director general deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes.

El internacional galo expresó su felicidad en los medios del club renano por su fichaje y dijo que "la Bundesliga y el fútbol alemán" le "atraen mucho".

"En los últimos años, el Bayer Leverkusen ha ganado gran reconocimiento internacional. Le he visto en muchos partidos. El estadio y los fans de Leverkusen me parecieron espectaculares. Será muy divertido luchar por títulos con el Bayer 04 en este entorno", aseveró Loïc Badé.