Pep Guardiola cambia de idea y desvela cuándo dejará el Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dejó caer que podría seguir otros dos años más cuando acabe su actual contrato con el club mancuniano en 2027.

En una entrevista con el canal Men In Blazers, el técnico catalán detalló su amor por la ciudad de Mánchester, en la que lleva nueve años, e insinuó que el contrato que firmó en noviembre del año pasado con el Manchester City puede no ser el último. “Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, aseguró Pep Guardiola, que ha comenzado la temporada con un imponente 0-4 al Wolverhampton.

“El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada”, continuó. “Me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo”, añadió Pep Guardiola.

Desde que llegó en 2016, el técnico catalán sólo ha tenido, en lo que a resultados se refiere, dos temporadas en blanco: la primera y la pasada, y por el camino ha conquistado seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club.

Guardiola tenía otra idea cuando renovó con el Manchester City

Tras renovar hasta 2027 con el Manchester City, pep Guardiola había afirmado en una entrevista para GQ: “Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido. El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo”.

Ahora ha cambiado de idea y está abierto a seguir dos temporadas más en el Manchester City.