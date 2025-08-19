El Betis enseña la puerta de salida a tres futbolistas de renombre

Tras empatar en su estreno liguero ante el Elche, el Betis buscará reforzarse antes del cierre del mercado, algo a lo que parece abocado y más tras la lesión de Isco Alarcón. Para hacer hueco a nuevos fichajes, el conjunto verdiblanco ha enseñado la puerta de salida a tres futbolistas de renombre a los que fichó en su día pero que no han respondido a las expectativas. Se trata de los delanteros Chimy Ávila y Cédric Bakambu y del defensor Ricardo Rodríguez.

Chimy Ávila, de 31 años, disputó 32 partidos con el Betis el curso anterior, en los que marcó 4 goles y repartió dos asistencias. Cédric Bakambu, por su parte, mejoró dichos registros anotando 10 goles y repartiendo 4 asistencias en un total de 42 encuentros. Aún así por el delantero de 34 años, así como por Ricardo Rodríguez, el Betis escucha ofertas.

Javi López sería el recambio de Ricardo Rodríguez si sale del Betis

De dar salida a Ricardo Rodríguez, el Betis tiene bastante avanzadas las negociaciones con la Real Sociedad para hacerse con Javi López como su recambio. Para ello, el conjunto verdiblanco ha subido su oferta por el lateral izquierdo de 23 años hasta los 6 millones de euros incluyendo variables. Dicho acuerdo está supeditado a la salida de Ricardo Rodríguez del equipo andaluz, un movimiento que permitiría al club de las Trece Barras liberarse de una ficha de 2,5 millones.