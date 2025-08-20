El equipo de LaLiga al que se ha ofrecido Guaita

Aunque recientemente se dijo que el Elche estaba negociando el fichaje de Vicente Guaita, el guardameta de 38 años, sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Celta de Vigo, se ha ofrecido para regresar al Valencia.

Pese a la salida de Giorgi Mamadasvili, Julen Agirrezabala ha llegado al conjunto che cedido por el Athletic para ser titular causando un gran malestar en Stole Dimitrievski. El macedonio quiere salir el Valencia y el club de Mestalla vería con buenos ojos hacer caja por él y fichar como recambio, a coste cero, a Vicente Guaita. No obstante, el conjunto che también piensa en Dani Cárdenas y en Arnau Tenas como alternativas.

Canterano del Valencia, Vicente Guaita defendió la camiseta del conjunto che durante cinco temporadas hasta que puso rumbo al Getafe. Su bien hacer en el equipo madrileño le valió para dar el salto a la Premier League de la mano del Crystal Palace, donde jugó cinco temporadas hasta que en 2023 regresó a LaLiga EA Sports para fichar por el Celta de Vigo.

Guita y Sadiq podrían completar la plantilla del Valencia

A la espera de lo que acontezca con Vicente Guaita, el Valencia ha apalabrado el regreso de Umar Sadiq con la Real Sociedad. El atacante de 28 años fue clave en el buen hacer del Valencia durante el segundo tramo del pasado curso. Umar Sadiq participó en un total de 19 partidos en los que anotó 6 goles. Es por ello por lo que ha visto con buenos ojos regresar al club de Mestalla al no tener sitio en la Real Sociedad.

Si bien el pasado mes de enero el Valencia pagó 1,5 millones de euros por la cesión de Umar Sadiq, haciéndose cargo de la parte correspondiente de su sueldo, ahora se hará con sus servicios por 500.000 euros más variables. Además, la Real Sociedad perdonará al club de Mestalla el 30 por ciento de su sueldo. El Valencia, además, se reservará una opción de compra por Umar Sadiq, aunque el importe de ésta no ha trascendido.