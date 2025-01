El sorprendente equipo que quiere fichar a Ander Herrera

Ander Herrera podría seguir los pasos de Iker Muniain y poner rumbo a Argentina cuando acabe contrato con el Athletic a final de temporada. Iker Muniain soñana con jugar en River Plate pero terminó recalando en Boca Juniors. Ander Herrera, por su parte, tiene a Boca Juniors como pretendiente.

Fernando Gago, técnico del equipo argentino, estaría encantado de tener a sus órdenes al centrocampista de 35 años y así se lo habría comunicado a Juan Román Riquelme, su presidente. Ander Herrera, por su parte, es simpatizante de Boca Juniors, por lo que podría ver con buenos ojos poner rumbo a Argentina siempre y cuando no decida colgar las botas cuando termine contrato con el Athletic en verano.

Boca Juniors y el Real Zaragoza, dos tentaciones para Ander Herrera

Ander Herrera nunca ha escondido su deseo de regresar al Real Zaragoza, aunque la irrupción de Boca Juniors podría retrasar sus planes. “Siempre he dicho que mi ilusión es formar parte algún día del Real Zaragoza. Soy zaragocista y que una vez acabada mi carrera deportiva, que espero que todavía me quede mucho, mi ilusión es dedicarme a mi club. Primero como jugador y luego poner al servicio del club que quiero, todo lo que he aprendido en mi carrera”, declaró en 2021.

Ander Herrera, que agotará su contrato con el Athletic, es libre para negociar con Boca Juniors y con cualquier otro equipo desde que comenzase el mes de enero. Esta temporada ha disputado hasta la fecha 14 partidos con el conjunto rojiblanco.