Ofrecen a Javi Martínez ser entrenador “de un club de Primera División”

A sus 36 años, Javi Martínez sigue dando guerra en el Qatar SC. Allí, el ex del Athletic y del Bayern de Múnich podría iniciarse como entrenador en Primera División tal y como ha reconocido en una entrevista. Sin embargo, de momento, no piensa en colgar las botas.

Cuestionado en MARCA sobre si le estaba costando seguir rindiendo al máximo nivel, Javi Martínez señaló: “No, no me cuesta. De hecho, lo echo mucho de menos cuando, por ejemplo, hemos tenido una semana de vacas. Me entra ‘mono’ de balón. Es verdad que, por otro lado, ya son muchos kilómetros, muchas patadas, muchas lesiones… Cada día que pasa ves un poco más cercano el final ¿Ser entrenador? No lo sé aún. Siempre digo que sé hacer dos cosas: fútbol y hablar idiomas. Sí que es verdad que me han ofrecido ya ser entrenador en un club de Primera división aquí, en Qatar, la próxima campaña, pero no sé todavía. Creo que no me ha llegado el momento aún. Todavía disfruto demasiado en el césped, de estar en el vestuario… Pero ya casi soy como el padre de algunos jugadores. A algunos les llevo 20 o 15 años. Intentaré exprimirme lo máximo, pero luego me veo con los conocimientos suficientes para ser entrenador”.

Javi Martínez y su salida del Athletic

El centrocampista aprovechó la ocasión para lamentar su salida del Athletic. “Mucha gente no entendió mi salida, porque creían que era un paso que yo no debía dar. Creo que la mayoría luego lo entendió. Era el Bayern y era un paso súperimportante para mí. Pero sí, es verdad que me hubiese gustado haber ido a Bilbao unos días para poder despedirme de todos y hacer una rueda de prensa. Lo comenté con el Bayern y ellos creyeron que ya debía estar en Múnich entrenando para coger la forma rápida. El traspaso se hizo un 29 de agosto, creo. Ya había comenzado la Bundesliga y necesitaba ponerme en forma. Por eso, no me pude despedir de forma adecuada”, rememoró Javi Martínez.