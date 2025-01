El futbolista de LaLiga que asegura que noquearía a Vinícius “en 10 segundos” en La Velada del Año

Los marcajes de Pablo Maffeo, del Real Mallorca, a Vinícius en las últimas temporadas han sido muy comentados. Tanto es así que el hispanoargentino no tiene ninguna duda de que una pelea entre ambos en La Velada del Año sería el combate más visto de la historia; no el más reñido, ya que está convencido de que noquearía al delantero del Real Madrid “en 10 segundos”.

Cuestionado en el pódcast Indómitos TV por un hipotético combate con Vinícius en La Velada del Año, Pablo Maffeo comentó: “Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos”.

La estrategia de Maffeo para marcar a Vinícius: "Putearlo para ver si lo puedo sacar del partido"

El defensor del Real Mallorca, preguntado por su estrategia para marcar al brasileño, reconoció que le gusta hacer rabiar a Vinícius cada vez que miden sus fuerzas. “Putearlo para ver si lo puedo sacar del partido. El pique se queda en el campo, pero a mí me gusta”, afirmó.

Pablo Maffeo también reconoció que el árbitro le perdonó la expulsión por una fea entrada que hizo al delantero del Real Madrid en la temporada 2021-2021. “La entrada que le hice es roja. Se me va el pie para arriba y es roja clarísima. No hay justificación ninguna, me salvé. Aún me sigue llegando la fotito con la pierna en la rodilla”.

No obstante, el hispanoargentino considera que su última entrada a Vinícius no fue merecedora de expulsión. “La de hace meses no es roja. Tuve suerte de que el cuarto árbitro estaba cerca y vio la intensidad. Fui a pisar el balón y lo pisé a él, pero no es de roja”, aseguró.