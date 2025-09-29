Tiembla la Selección: Guardiola hace saltar las alarmas con Rodri

Rodri, que recogió en en muletas el Balón de Oro con el que fue reconocido como el mejor futbolista de 2024, permaneció ocho meses alejado de los terrenos de juego tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha en septiembre de ese mismo año. Ya recuperado, acumulaba cuatro titularidades seguidas, tres en la Premier y una en la Champions, después de haberse perdido la jornada inaugural contra el Wolverhampton por lesión. Sin embargo, Rodri ha vuelto a resentirse de su rodilla tal y como desveló Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, al explicar por qué no había jugado el centrocampista español ante el Burnley.

Haciendo alusión a la sesión previa al choque, señaló: “En el entrenamiento, Rodri me dijo: 'No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar'”.

“¿No puedes jugar? No juegas, otro jugará”, le contestó Pep Guardiola para que se tranquilizase.

Además de hablar de Rodri, Guardiola pidió mejorar a Savinho

Además de hablar de Rodri, Pep Guardiola pidió mejorar a Savinho, en el último tercio del campo para convertirse en un jugador top.

El ex del Girona, que comenzó la temporada lesionado, disfrutó el pasado miércoles de su primera titularidad en la victoria en la Copa de la Liga contra el Huddersfield Town, marcando un gol.

“Hará 'click' en el último tercio del campo. Él quiere números, goles y asistencias. La temporada pasada creó mucho, pero era difícil en el momento de definir. Cuando mejore eso, porque tiene 21 años, será un jugador top”, dijo Pep Guardiola.

Una lesión antes de que comenzara la temporada obligó a Savinho a perderse los tres primeros partidos de Premier League, pero desde su reaparición ha salido desde el banquillo en dos encuentros de liga, en el debut en Champions League contra el Nápoles y sentenció el pase a octavos de final en la Copa de la Liga.

Esta resurrección del brasileño se ha producido tras un verano complicado en el que se rumoreó una posible salida de Savinho para hacer hueco en la banda izquierda a Rodrygo Goes, que acabó quedándose en el Real Madrid.

Savinho estuvo sondeado por el Tottenham Hotspur, que necesitaba un atacante, pero los 'Spurs' no llegaron a las cifras de traspaso que ansiaba el Manchester City, que valoraba al brasileño por encima de los 70 millones de euros.