Las palabras de Pellegrini sobre su futuro en el Betis que suenan a despedida

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en el Betis al convertirse en el entrenador que más partidos ha dirigido al equipo verdiblanco (264) y, simultáneamente, va marcando sus propios ritmos con una continuidad no garantizada en el banquillo bético y que él mismo ha considerado que "cuanto antes, mejor".

El chileno termina su contrato con el Betis el próximo 30 de junio y, hasta entonces, sigue trabajando aparentemente como si nada, aunque en cada una de sus muchas comparecencias se le pregunta por una continuidad que él mismo deja entrever que no es fácil, que no es un asunto de dinero y que está en manos del club.

En la previa del partido ante Osasuna (2-0), Manuel Pellegrini recibió el reconocimiento del presidente del Betis, Ángel Haro, y la aclamación plebiscitaria de más de cincuenta mil béticos incondicionales que le pidieron que se quedara con las llaves del vestuario bético y con el timón de un equipo y un club al que le ha cambiado la cara en cinco años y lo que va del sexto.

"Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla espectaculares. El abrazo del presidente es completamente normal. Lo otro son situaciones que se manejarán en el momento oportuno y ya dije que seguiré con la misma entrega que si tuviera cinco años más de contrato", dijo el técnico al término del partido.

La victoria ante Osasuna hizo que Manuel Pellegrini superara a grandes del banquillo de Heliópolis como Lorenzo Serra Ferrer (263), Pepe Mel (202), el húngaro Férenc Szusza (198) y Antonio Barrios (176), y además con el factor diferencial de que todo lo ha dirigido en Primera División, Copa del Rey y Europa con un balance de 123 victorias, 72 empates y 69 derrotas.

Con un título copero en el esportón, el de 2022 ante el Valencia en La Cartuja, y encadenando una clasificación europea tras otra con una final de la Liga Conferencia, la perdida ante el Chelsea inglés, Manuel Pellegrini sigue como si nada aunque la afición ya emitió su veredicto en la noche de este domingo en el plebiscito a 'míster Betis', como se le llamó desde la megafonía del estadio.

"No es un tema económico", precisó el técnico santiaguino tras su estreno en Liga Europa ante el Nottingham Forest inglés y, con ello y el "cuanto antes, mejor", puso el asunto en manos de la dirección deportiva de la entidad y evidenció que, pese a la discreción con que se lleva el asunto, éste es de índole deportiva.

Y mientras, todo son señales y gestos que, aunque él los haya desmentido, suenan a fin de ciclo una vez que el chileno termine su compromiso con el Betis el próximo 30 de junio, si antes no cambia todo con un giro de guión que no se atisba a día de hoy.

"Me acuerdo de muchísimos momentos, pero me impresiona más la velocidad a la que pasa el tiempo. Esta es la sexta temporada y se van sumando todos esos partidos. Más que todo, me quedo con la alegría de estar estos cinco años acá", ilustró la situación el técnico.

Todo sigue sonando a un adiós que se antoja muy prematuro en los primeros compases de la temporada, aunque las palabras de Manuel Pellegrini no dejan mucho lugar a las dudas cuando afirma, entre otras cosas, que su compromiso con el Betis "no tendrá ninguna alteración" si pueden "seguir o no".

"Habrá otras aristas pero el compromiso está ahí y el cariño eterno de gente del Betis sumando esta cantidad de partidos que hemos logrado dirigir a esta gran institución, me produce solamente orgullo", abundó Manuel Pellegrini, quien esta semana seguirá jugando la Liga Europa ante el Ludogorets y con el Espanyol en Liga, competición en la que su equipo está sexto con doce puntos, a uno de los de Liga de Campeones: la asignatura pendiente.