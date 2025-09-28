María Valero relata los duros inicios de su relación con Borja Iglesias

La relación entre María Valero y Borja Iglesias no ha sido un camino de rosas, en gran parte, por culpa de la distancia. Así lo ha relatado la influencer, que conoció al delantero cuando jugaba en el Betis y que sigue residiendo en Madrid pese a que el gallego afronta su segunda temporada en el Celta de Vigo.

En un vídeo titulado “Y así fue como empezamos”, María Valero ha relatado los duros inicios de sus relación con Borja Iglesias, al que conoció en una fiesta en la que un amigo en común les presentó. Ambos estuvieron hablando toda la noche y decidieron seguir conociéndose poco a poco.

Tanto María Valero como Borja Iglesias tenían dudas sobre si su relación funcionaría en la distancia. Aún así decidieron intentarlo pese a que ella vivía en Madrid y él en Sevilla.

Mucho más difícil resultó para ellos cuadrarse cuando el delantero recaló en calidad de cedido en Alemania de la mano del Bayer Leverkusen. “No quiero irme de España, pero si se queda muchos años, ¿qué voy a hacer? Mi vida está aquí en Madrid”, reflexionó María Valero entonces.

Ahora Borja Iglesias reside en Vigo y María Valero en Madrid

Afortunadamente, tras media temporada a las órdenes de Xabi Alonso, el conjunto alemán no ejerció la opción de compra que tenía sobre Borja Iglesias, por lo que regresó a España para salir del Betis, nuevamente en calidad de cedido, rumbo al Celta. El cuadro celeste, por su parte, sí ha tenido a bien hacerse con sus servicios en propiedad, por lo que ahora reside en Vigo y María Valero en Madrid.