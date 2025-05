Los tres objetivos del Atlético de Madrid en el Getafe

El Atlético de Madrid intentó fichar a Luis Milla el pasado verano. Fue poco antes del cierre del mercado, motivo por el que el Getafe se negó a negociar por el centrocampista ante la imposibilidad de fichar a un recambio de garantías para él. Otro gallo podría cantar este verano. Sin embargo, Luis Milla no es el único objetivo que tiene el Atlético de Madrid en el Getafe, también ha incorporado a su agenda a Omar Alderete y a Mauro Arambarri.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que el Atlético de Madrid tiene previsto reforzar tanto el centro de su zaga como su centro del campo. En lo que respecta al centro de su zaga, el elegido es Cuti Romero, pero las altas pretensiones del Tottenham y los pretendientes de altura que tiene tras sus pasos el central de 27 años, hace que el conjunto rojiblanco maneje una opción más económica como la de Omar Alderete como alternativa. El Getafe está abierto a negociar por el central paraguayo de 28 años, un fichaje que estaría avalado por Diego Simeone, que quiere a un central zurdo en su plantilla.

Al igual que Omar Alderete, Mauro Arambarri, de 29 años, tiene contrato con el Getafe hasta 2028. Sin embargo el Atlético de Madrid ve en el uruguayo una interesante opción para reforzar su centro del campo y no dudará en negociar con el conjunto azulón si decide lanzarse a por su fichaje.

El Atlético de Madrid lo tendrá más fácil para llevarse a Alderete y a Arambarri del Getafe que a Luis Milla

Más complicado podría tenerlo el Atlético de Madrid con Luis Milla, que cuando habló de su frustrado fichaje por el conjunto rojiblanco en Vamos Show dijo no tener expectativas de cambiar de aires en verano. “El Atlético de Madrid surgió a última hora del mercado de fichajes. Yo no tenía ninguna expectativa en cuanto a salir este año porque yo estaba muy contento porque la verdad es que me siento muy bien en el club. Pero al final, por cuestiones de tiempo y porque no se dieron las cosas, no se llegó a concretar la situación. Pero tengo la suerte de decir que estoy muy feliz, que estoy contento y que la verdad es que no me ha distraído para nada porque, como digo, no tenía ninguna expectativa de salir este verano”, afirmó.

“Yo iba conduciendo a casa y escucho ‘Luis Milla ha firmado por el Atlético de Madrid’ y digo ‘ése no soy yo’. Y más adelante ya dijeron años y tal. Y sinceramente, mucha pena por el chico que dijo eso porque yo entiendo que si es verdad.. pero tiene que contrastar las cosas un poco mejor, porque la realidad es que no era verdad y las circunstancias no eran las que se dijeron porque alguien se la debió colar, esa es la verdad”, recordó Luis Milla.