Vanesa Lorenzo explica por qué nunca se ha casado con Puyol

Vanesa Lorenzo y Carles Puyol se conocieron en 2012 cuando este último aún jugaba en el Barcelona. Sin embargo, aunque han tenido dos hijos, Manuela en 2014 y María en 2016, nunca se han casado, algo por lo que ha sido preguntada la modelo. Y es que es un hecho que no deja de ser sorprendente ya que Vanesa Lorenzo llegó a pedir matrimonuo a Carles Puyol en 2019 durante unas vacaciones en las Islas Galápagos. Aunque el exfutbolista compartió la fotografía en Instagram afirmando que había dicho que sí, la boda entre ambos nunca ha llegado a celebrarse.

“Más casados que estamos, imposible. Pero, ¿qué cosa, eh? ¡Fíjate que no me ha pedido matrimonio! Él me dice 'pues pídemelo tú'. A ver si nos animamos”, comentó al respecto Vanesa Lorenzo en El Español.

Vanesa Lorenzo y su boda con Puyol: “No tenemos esa necesidad”

“La verdad es que no tenemos esa necesidad. Yo creo que cuando formas una familia, el padre de tus hijos lo es todo. Aunque Carles y yo nos separáramos, va a estar en mi vida siempre. La persona que eliges para tener hijos son palabras mayores”, añadió la modelo.

“Hay gente que se casa por la fiesta, pero con todas las producciones que hago y con el trabajo que tengo, no me viene bien organizar una fiesta”, concluyó Vanesa Lorenzo, al que el doctor Toni Tramullas, un amigo en común, presentó a Carles Puyol en 2012. No obstante, no fue hasta comienzos de 2013 cuando la pareja hizo pública su relación.