Las dudas de Fernando Alonso antes del Dakar

Fernando Alonso busca nuevos horizontes y estos días se encuentra en Namibia para realizar un nuevo entrenamiento con el equipo Toyota y seguir su preparación para disputar, probablemente, la próxima edición del Rally Dakar, que este año cambia Suramérica por Arabia Saudí. El lunes la televisión francesa (el Dakar lo organiza una compañía gala...) filtró la noticia de la participación del español junto a Marc Coma como copiloto, pero la inscripción de Alonso en la edición 2020 del Dakar no está plenamente confirmada. La marca sólo ha admitido que tiene previsto y cerrado un plan de entrenamiento que incluye varios tests hasta el viernes y la participación en el Rally Harrismith 400 los días 13 y 14 de septiembre en Sudáfrica. Completará el recorrido como si fuera un participante más, pero no formará parte de la clasificación. No le tomarán tiempos. Y nada de confirmar al ciento por ciento la participación en el Dakar.

Queda todavía un pequeño margen para declinar la oferta, ya que si Alonso no se ve con la suficiente preparación o ve que «eso no es lo suyo» está a tiempo de rechazar la aventura. El plazo es el 31 de octubre. Y ese es el acuerdo al que ha llegado con Toyota. Parece improbable que esto ocurra, pero a día de hoy la realidad es ésa. Por este motivo nadie puede confirmar que vaya a correr. El ovetense tiene la determinación de hacerlo, pero si él no se ve bien o le parece un cambio muy radical para sus aspiraciones dirá que no.

El otro aspecto a tener en cuenta será el tema de la Fórmula Uno. Estas semanas son clave para algunas negociaciones en varios equipos y si surge la oportunidad en una buena escudería Alonso no correría el Dakar en ningún caso. Por eso se ha puesto de plazo finales de septiembre, cuando haya terminado los tests y visto el rendimiento en la prueba de Sudáfrica, aunque sus tiempos no cuenten. «Estoy realmente emocionado de continuar mi aventura con Toyota, juntos hemos logrado tanto desde que me subí por primera vez a un Toyota en noviembre de 2017, con dos victorias consecutivas en Le Mans, el título del Campeonato del Mundo de Resistencia para el equipo y el título de pilotos con mis compañeros Sébastien y Kazuki. Probé la disciplina de los Rally Todo-Terreno a principios de éste año y me dejó buenas sensaciones, las cuales quiero prolongar. Era consciente de que sería una disciplina totalmente diferente con una curva de aprendizaje muy exigente, pero con el Toyota Hilux me sentí genial, me transmitió mucha confianza muy rápidamente y mejoraba pasada tras pasada. Tengo muchas ganas de afrontar los próximos meses de entrenamiento, conocer a fondo el Hilux y trabajar con el equipo. Siempre he mantenido que quiero perseguir nuevos desafíos en diferentes disciplinas y estoy en un gran equipo para poder hacerlo», dijo el asturiano.

En Toyota están convencidos de que Fernando Alonso está capacitado para hacerlo muy bien. El jefe del equipo, Glyn Hall, así lo ha señalado: «La disciplina Rally Raid es nueva para Fernando y estoy seguro de que tiene la habilidad y el espíritu para asumir este desafío. Estoy seguro de que podemos trabajar bien con Fernando para aumentar su confianza».