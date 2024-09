El Leyma Coruña hace historia y derrota al Real Madrid (86-85)

El Leyma Coruña protagonizó la primera gran sorpresa de la temporada al imponerse al Real Madrid en un partido que jamás se olvidará en la capital gallega. Los locales llegaron al tramo decisivo remontando y con todas las opciones intactas. El sueño que pedía su entrenador Diego Epifanio, Epi. Un triple de Yunio Barrueta a falta de poco más de dos segundos con falta incluida fue la culminación del sueño. Chus Mateo tuvo que recurrir a buena parte del arsenal para frenar a los locales, pero no lo logró. Campazzo, Llull, Musa y Tavares estuvieron más de 20 minutos en pista, pero el campeón no pudo con el novato.

En el Madrid se sumó a la baja de Hezonja, que se ha pasado toda la semana con vómitos, diarrea, fiebre alta y ha perdido 6-7 kilos, la de Ibaka por problemas en la espalda. En los gallegos no estuvo el exmadridista Thompkins. Así que unos, los blancos, tiraron de los habituales y los coruñeses fueron con casi todo para deparar un comienzo de temporada trepidante. Tras la derrota Chus Mateo fue tajante: "Tenemos que sumar todos". La referencia apunta a buena parte de la plantilla que todavía está muy lejos de lo que se espera.

Que la ACB amplíe fronteras es una buena noticia para la competición. El Leyma Coruña, el Coliseum, la ciudad gallega... motivos para degustar buen baloncesto y así lo demostró en el estreno ante el campeón. Había pasado dos minutos del segundo cuarto y el equipo local protagonizaba un parcial de 12-1 para que la hinchada coruñesa soñase. Es un equipo atrevido, al que le gusta correr y que tiene los roles bastante definidos para estar en el principio de la temporada y tener media plantilla nueva. Pero los dos factores que marcaban el cómo se movía el partido estaban en el bando de Chus Mateo. Dos nombres propios: Campazzo y Llull. Cuando el equipo tenía problemas para anotar ahí estaba el capitán. Es el alma del equipo y sus 14 puntos al descanso eran básicos para contener al Leyma. El otro factor era Campazzo y un dato revelador: con él en pista el marcador era un +14 favorable para su equipo.

Y como siguió a su ritmo en el tercer cuarto, el Madrid se escapó (40-54). El Leyma fue fiel al juego que le ha llevado a la élite. Velocidad, descaro... y si se suma el acierto pasan cosas. El equipo corrió en cuanto tuvo la menor oportunidad y además de lograr canastas fáciles acertó desde fuera. Cuatro jugadores diferentes anotaron de tres en el tercer cuarto (5/7) y los gallegos llegaron muy vivos al tramo final (60-63). El último cuarto fue una demostración de que el Leyma seguía creyendo y que la sensación de control del Real Madrid era relativa. Las diferencias ya no superaron los nueve puntos y el partido empezó a apretarse. Los coruñeses tiraban de velocidad y acierto exterior liderados por Taylor. En el Madrid estaban todos los importantes en cancha y se llegó al último minuto con todo por decidir (80-83). El Madrid, que llevaba un porcentaje desastroso en tiros libres (16/27 para un 59 por ciento), anotó los dos últimos por medio de Campazzo, pero no logró hacer falta en el último ataque coruñes para evitar un triple. Taylor tuvo la paciencia suficiente para encontrar a Barrueta. El alero cubano de origen estadounidense anotó un triple frontal imposible contra tablero con falta incluida. Anotó el tiro libre y los coruñeses mandaban a falta de 2.3 (86-85). No hubo milagro de Llull y el campeón cayó en Coruña.

El primer líder es el Barça que derrotó con autoridad al Covirán Granada en el Palau. Willy Hernangómez no jugó un segundo... no hay que pensar mal. El pívot acabó con molestias en la espalda en la Supercopa y Joan Peñarroya decidió reservarle para el estreno de esta semana en la Euroliga ante el Zalgiris en Kaunas.

86. Leyma Coruña (16+21+23+26): Taylor (20), Scrubb (0), Barrueta (13), Thiam (0) y Lima (2) -quinteto titular- Burjanadze (9), Huskic (6), Jakovics (18), Figueroa (8), Font (3) y Diagne (7).

85. Real Madrid (22+22+19+22): Campazzo (21), Rathan-Mayes (0), Musa (17), Ndiaye (5) y Tavares (12) -quinteto titular- Abalde (6), Garuba (2), Feliz (3), Llull (16) y Deck (3).

Árbitros: García González, Sánchez Sixto y Esteve. Sin eliminados.

Incidencias: 9.300 espectadores en el Coliseum de La Coruña. Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa.

1ª jornada: Joventut, 91-UCAM Murcia, 76; Unicaja, 90-Girona, 73; MoraBanc Andorra, 71-Dreamland Gran Canaria, 91; BAXI Manresa 77-Valencia, 73; Barcelona, 91-Covirán Granada, 65; Casademont Zaragoza, 101-Hiopos Lleida, 91; La Laguna Tenerife, 88-Baskonia, 80; Surne Bilbao, 90-Río Breogán, 72 y Leyma Coruña, 86-Real Madrid, 85.

Clasificación: 1. Barcelona (1/0); 2. Dreamland Gran Canaria (1/0); 3. Surne Bilbao (1/0); 4. Unicaja (1/0); 5. Joventut (1/0); 6. Casademont Zaragoza (1/0); 7. La Laguna Tenerife (1/0); 8. BAXI Manresa (1/0); 9. Leyma Coruña (1/0); 10. Real Madrid (0/1); 11. Valencia (0/1); 12. Baskonia (0/1); 13. Hiopos Lleida (0/1); 14. UCAM Murcia (0/1); 15. Girona (0/1); 16. Río Breogán (0/1); 17. MoraBanc Andorra (0/1); 18. Covirán Granada (0/1).