El Lidl-Trek hace oficial la incorporación de Aleix Espargaró

Lo que era un secreto a voces se ha convertido en noticia oficial. El piloto catalán Aleix Espargaró cambia la moto por la bicicleta y se une al Lidl-Trek, uno de los equipos que mayor crecimiento está experimentando en el ciclismo profesional. La escuadra italoamericana ficha al ya ex corredor de MotoGP como embajador de marca en lo que es una acción más de marketing que deportiva.

Aunque eso no significa que no sea una acción deportiva. Espargaró, un gran fan del ciclismo y capaz de rodar a alto nivel -entrena con ciclistas profesionales en Andorra, donde reside- y, según avanza el propio equipo, "llevará su físico más allá con todos los recursos que puede aportar el equipo técnico", han afirmado en un comunicado.

En el propio anuncio del fichaje, Lidl-Trek afirma que Aleix estará en varios eventos de gran prestigio del calendario -si bien no especifican cuáles- aunque no será en la escuadra WorldTour, sino que combinará competiciones en varias superficies a lo largo de la temporada. El objetivo es que el ex piloto, con una gran audiencia en redes sociales, sea capaz de transmitir los valores y la actividad del equipo para llegar a un público más amplio.

"Muy contento de poder estar en un equipo tan grande, poder sumar y ayudar. Haremos muchas carreras de gravel, MTB, alguna de carretera también y ojalá que vosotros desde el otro lado lo paséis bien y poder comunicar mucho más todo lo que hace un equipo como Lidl-Trek", ha dicho Espargaró en un vídeo subido por él mismo a sus redes sociales.

El propio Aleix ha desvelado el papel principal que ha tenido Carlos Verona, amigo personal y también corredor del equipo desde este ya acabado 2024, en el fichaje. Sin duda es una historia diferente dentro del ciclismo. El tiempo dirá cómo sale la idea, pero parece una apuesta destinada al éxito.