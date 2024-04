Lluvia, frío y mantas antes de que Mantecón se pusiera líder en la Titan Desert

La noche en las jaimas fue complicada. La lluvia de la tarde hizo que las condiciones de los "dormitorios" de los ciclistas no fueran las mejores. Por la noche el agua había dejado de caer, pero quedaba la humedad, el barro y el olor profundo de la jaima humedecida. No eran las mejores condiciones para preparar la primera parte de la etapa maratón, dividida en dos jornadas en las que los corredores no podrán contar con asistencia mecánica ni de los fisios. Tienen que avanzar sólo con sus propios medios y la única ayuda de sus compañeros en carrera. Y con el saco de dormir cargado en la bicicleta.

Y en esas condiciones siguen ganando los mismos. Luis León Sánchez llegó al último kilómetro liderando el grupo de los mejores, marcando el paso con su maillot rojo de líder. Pero él no quería la victoria. "Hay para todos. Hoy Konny Looser me ha dicho que quería esprintar a ver si podía ganar. Es un corredor que ha ganado mucho, que tiene un gran palmarés aquí, hay que darle la oportunidad, le he dicho que se pusiera a rueda, que en la última curva yo me abría", explicaba después de cruzar la meta.

Pero Mantecón estropeó los planes y se acabó llevando la victoria. "Es muy inteligente y al final no sé qué ha hecho Konny, ha sido raro. Pero al final venimos a disfrutar, hay para todos y mañana será otro día", asumía Luisle. Mantecón es el nuevo líder de la carrera, con diez segundos de ventaja sobre Luisle gracias a las bonficaciones. "Para mí es muy bonito una victoria de etapa, todos los años que he venido he conseguido una, iba pegando en el poste y esta ha podido ser. Ahora ya afronto la carrera con un poquito más de tranquilidad", reconocía el ciclista del Scott Calabandida.

"Los finales son un poco locura, sólo tenemos de referencia el arco y en el último kilómetro no podemos navegar, tenemos que ir por el trazado, que era bastante estrecho, éramos un grupo grande y no se veía muy bien la trazada y por eso hemos ido cada uno por un lado", decía un poco resignado Mantecón, que perdió a uno de sus grandes rivales antes de la etapa.

Josep Betalú, el líder del Kh7, no tomó la salida. "Tras cruzar la meta, Betalú no se encontraba bien y se dirigió a los servicios médicos de la Titan. Tras realizarle varias pruebas, la recomendación fue que no saliera en la tercera etapa. Una decisión que antepone, como debe ser, la salud por encima de cualquier circunstancia", dice el comunicado con el que su equipo anunció la retirada del cuatro veces ganador de la Titan Desert. "Es una pena, los que corremos y competimos queremos rivales a la altura y Josep es un gran rival y sobre todo lo echamos en falta hoy. Esperemos que se recupere pronto y coincidamos en otra carrera", dice Mantecón.

El Kosner Saltoki Home, el equipo de Luisle, se quedó sin premio a pesar de que cargaron con el peso durante gran parte de la etapa. En los primeros kilómetros eran Miguel Indurain y Óscar Pereiro los que marcaban el ritmo y quitaban el aire al resto de los corredores. Nadie quiere tragarse el polvo y el viento de cara y ellos han venido a divertirse. "Son gente con mucha clase y, aunque ya sean exprofesionales, aún seguimos aprendiendo de ellos. Tienen mucha escuela y para nosotros es un gusto llevarlos delante", dice Mantecón. Seis Tors marcaban el paso a los demás. "Yo también tengo un Tour. Antes había Tour de mountain bike", dice Mantecón con una sonrisa.