Luis León Sánchez se hace dueño del desierto en la Titan Desert

"Que esto pesa", bromeaba Luis León Sánchez con los fotógrafos mientras levantaba la bicicleta con la que ha ganado la Skoda Titan Desert. Llegaba a la meta acompañado por Sergio Mantecón, su amigo y su gran rival. Se perdieron juntos y llegaron juntos y a Luisle sólo le faltaba pedirle perdón una vez más. "Siempre he dicho que todo lo que tenía que ganar o perder encima de la bicicleta ya lo había hecho. Ahora sólo quiero disfrutar, pero cuando representas a un equipo, a una marca, a una asociación,, siempre quieren tener visibilidad, pero sólo tiene que ganar uno y lo siento por Sergio", decía después de cruzar la meta, ya reconocido como ganador de la Skoda Titan Desert Morocco 2024.

Pero esta vez el perdón iba en dos direcciones, porque Sergio también se sentía culpable. Parecía que la llegada de los dos juntos y casi de la mano era algo acordado, pero sólo era fruto de la casualidad. "Yo sólo he hablado para pedir perdón", admite Mantecón. Luisle sólo tenía que vigilarlo a él y eso hizo. "Veíamos que en el hueco de una montaña había como una pista que atravesaba, ya te dejabas caer y acortabas como tres o cuatro kilómetros. Y tiramos por ahí. Y cuando llegamos arriba había un cortado de cien metros. Hemos tenido que dar la vuelta andando para abajo, volver a coger el track y hemos perdido como quince minutos", se lamenta Mantecón. "Me sabe mal porque eran cinco minutos andando, cinco minutos bajando a pie y podía haber una piedra que te hubiera rajado o algo y hubiera sido una pena que nos pasara algo a alguno", añade. "Sergio ha intentado navegar, no le ha salido bien. Yo me he quedado con él porque era el que tenía más cerca en la general, pero no había nada hablado. Ha sido una imagen bonita", afirmaba Luis León.

La última etapa prometía ser poco más que un paseo, pero había trampas. Alguna duna en la que Luis León volvió a quedarse atascado. Igual que Miguel Indurain, que fue tirando del grupo en los primeros kilómetros hasta que se encontró con la arena y tuvo que echar pie a tierra y cargar con la bicicleta hasta llegar a un terreno más plano. Miguel siempre ha estado cerca de Luisle y ha sido una motivación para él. Igual que su hermano Pruden y que Óscar Pereiro, mecánico improvisado en varias oportunidades durante la carrera.

"Fácil no ha sido, pero ha sido una aventura muy positiva. Compartir una semana en el desierto con Óscar, con Indurain, ha sido una experiencia muy bonita, representar una causa como hemos representado a Juan Carlos Unzué y a su asociación en la lucha contra la ELA, y todo lo que sea aportar creo que es positivo para todos", explica Luisle.

La convivencia con esos dos ganadores de Tour es una de las cosas que Luisle se lleva del desierto. Pero por encima de todo, la convivencia con los compañeros de su equipo, el Kosner Saltoki Home. "Me quedo con todos los momentos que he podido compartir con los hermanos Indurain, con Óscar, ha sido todo muy bonito. El día de la maratón, cuando no teníamos asistencias, todos y cada uno de los compañeros me ayudaron con todo, casi me hicieron la cama, uno me dio una almohada, otro compañero me dio el móvil para que viera una peli de Netflix. Casi me daba vergüenza porque parecía un bebé a su lado, y se lo quiero agradecer porque me he sentido muy cómodo", explica Luisle.

Lo más difícil han sido otras cosas. La adaptación al desierto, por ejemplo. Otra manera de correr. "Lo que no se me da bien, navegar, la técnica, intento suplirlo con piernas, pero hay veces que no me da. Hay días que he estado al límite, no voy a decir que ha sido todo fácil, pero he intentado hacerlo, lo mejor posible y, sintiéndolo mucho por Sergio [Mantecón], pero sólo tiene que ganar uno y lo siento por él", repetía. "Hay situaciones de carrera con velocidades altas, terreno llano, que un corredor de carretera tiene más que ganar que los expertos en bicicleta de montaña. Ellos aprovecharon la jugada donde podían sacar diferencias. Nosotros con inteligencia cero dentro de montaña, pero con piernas todavía de gente que viene de la carretera lo hemos podido sufrir. Al final hay días que he sufrido bastante", reconocía. "Casi tengo que correr con las orejas, no he corrido en mi vida, son situaciones que esta disciplina requiere y eso lo tengo que entrenar", admite.

Tampoco la climatología le ha ayudado a adaptarse. "Cuando montas en bici te olvidas de todo, pero venir al desierto a que te llueva, haga frío, no es normal", dice.

Pero Luisle se marcha de Marruecos con el triunfo y con su otro objetivo cumplido, el de ayudar a la lucha contra la ELA. "Me acuerdo de Juan Carlos Unzué, de su familia. Estamos por una buena causa y mandarle fuerza desde aquí". El abrazo de un campeón.