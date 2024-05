De tocar la batería con Love of Lesbian, a correr con Indurain

“Hostia, Oriol Bonet haciendo la misma carrera que Miguel Indurain. No me lo creo”. Jordi Roig, el guitarrista de Love of Lesbian no era capaz de asimilar que su compañero y amigo de la infancia participe en la Titan Desert junto al ganador de cinco Tours. “ Jordi es muy fan del ciclismo, sigue todo, y lo primero que hice fue hacerme una foto con Indurain y se la mandé”, cuenta Uri. Él mismo alucina al verse rodeado de gente como Miguel, como Óscar Pereiro o como su compañero de equipo en el KH7 Melcior Mauri. "El primer día voy a salir, me giro y veo a Indurain. Y es encantador, por cierto, no tiene un no para nadie. Es muy bonito, la verdad. Es curioso verte viniendo del mundo que vengo encontrarte en este otro. Es como “guau, ¿qué ha pasado aquí?”. Está bien. Es lo bonito que te dan estas aventuras”, admite Uri.

Pero él no ha llegado hasta aquí por casualidad. Ya había participado en el Maratón des Sables, pero ahora ha cambiado la carrera a pie por la bicicleta. “Yo acostumbro a hacer ejercicio físico, corro cada día, salgo en bicicleta dos veces por semana más o menos, intento mantenerme en forma. Entrenándome para Sables descubrí que estando bien físicamente aguanto mucho mejor los conciertos y mi forma de tocar mejoró, no técnicamente pero sí en cuanto a la consistencia y todo esto no puedo perderlo”, reconoce.

“En los últimos seis meses mi relación con la bicicleta ha sido muy intensa. En este tipo de aventuras sabes que vas a sufrir, pero si te preparas bien vas a conseguir que ese sufrimiento lo llegues a disfrutar de alguna manera. La clave está en conocerte bien, saber cómo has entrenado, qué has entrenado, qué es lo que eres, porque yo veo gente que va en bicicleta y alucino de la velocidad a la que van y los ves sonriendo”, explica

A la Titan le llevó la llamada de Marta Bacardit, la fotógrafa de KH7 en la Titan, que fue la misma que lo animó para ir a Sables, y su fascinación por el desierto. “Me flipa”, dice. Y también la posibilidad que le da no estar de gira con la banda. De otra manera hubiera sido imposible dedicar cuatro días a la semana a la bicicleta y dos más al entrenamiento de fuerza. Además de correr todos los días. “Aunque sea media hora con mi perra”, dice.

Uri no ha ganado cinco Tours, pero es miembro de una de las bandas de éxito del momento. Sin embargo, aún se sorprende de la trascendencia que tiene su grupo. “Aquí que no hay ningún músico. Me sorprende que me diga la gente “yo he ido a tantos conciertos”. Pero es que cuando nos vemos nosotros veo a Juli, a Jordi, a Santi, no veo a gente que está encima de un escenario. Yo veo a mis amigos. Jordi y yo íbamos juntos a la guardería. Nos conocemos los cuatro desde que teníamos 15, 16, 17 años. Yo llevo mucha más de media vida con ellos, mi relación con ellos es muy normal, somos familia. Y de hecho el nuevo disco va un poco de esto”, dice.

Su presencia en la Titan Desert desmiente un poco el mito de “sexo, drogas y rock and roll”. Quizá son otros tiempos. O quizá es la edad. “Rock and roll, vale, pero en los camerinos cada hablo más de deporte, aunque sin dejar de hablar de música. Pero cada vez más me encuentro con músicos que han visto que he hecho esto, lo otro, y me preguntan. Estamos ya en la cincuentena, la crisis de los 50, pero más que la crisis es el momento en que descubres que tu cuerpo, si no lo cuidas, no responde igual. Si lo trabajas un poco te das cuenta de que estás bien, de que puedes hacer cosas. El deporte es muy gratificante, la recompensa que tienes es muy guay. Yo creo que sustituye a las drogas”, asegura.

En la Titan le da tiempo, incluso, para escuchar su propia música. Y para descubrir cosas sobre ella que antes se le escapaban. “Cuando escucho a Love of Lesbian lo hago por trabajo, cuando vienen giras, tengo que recordar cómo hacía algún tema. Por ejemplo en Sables cada día hacía una temática, un monográfico. Todo The Cure, todo Wilco, todo Love of Lesbian. Y aquí un día lo he hecho, ponerme toda la discografía de LOL y de cabo a rabo. Y me doy cuenta de muchas cosas.

Yo estoy acostumbrado a que haces un disco, lo escuchas, haces una selección, pero no escuchas todos los discos. Y descubrí que hay canciones de “Maniobras de escapismo” que son primas hermanas de canciones de “Viaje épico hacia la nada”. ¿Cómo puede ser que discos separados por quince años sigan teniendo la misma esencia?”, se pregunta. “Lo hablaba con Santi [Balmes] y me decía que hay canciones en las que se repite la esencia de otros discos. Y si no lo escuchas todo del tirón no te das cuenta. Luego ves que cada disco es una historia, pero pasa hasta la historia siguiente. Y yo se lo dije a Santi, “eres un puto crack”. Qué cabrón, qué capacidad de poder hacer esto con tanto tiempo. Y ahora leyendo su libro, ”La pieza que no encaja”, lo entendí todo porque él cuenta que hace treinta años escribió como mil páginas de historias y de ahí salen las canciones de Love of Lesbian. Todos tienen la misma esencia porque el concepto de todos está creado en el mismo momento. Es alucinante después de 25 años descubrir todo eso”, reconoce.

De momento Oriol no piensa en volver a la Titan Desert. De momento, el año que viene tiene gira y no podrá participar. Pero sus retos ahora son otros. ”Si la acabo, habré hecho el check, como hice en Sables, y quizá me apetecerá otra cosa, un triatlón, no sé. Ni idea”, dice. A Oriol, como a sus compañeros de banda, les gusta probar cosas nuevas. “Tampoco somos una banda que repitamos el mismo concierto cada vez, de hecho creo que no hemos repetido nunca. Siempre cambiamos dos, tres, cuatro canciones. Cuando hacemos conciertos seguidos en Razzmatazz, tres noches, en La Riviera, tres noches, los conciertos son diferentes, porque nos gusta”, reconoce. Escuchan una canción que hace tiempo que no sonaba porque la quieren tocar en directo. La ensayan en la prueba de sonido y la incluyen en el concierto. “En eso somos bastante kamikazes, escúchate este tema y lo tocamos en directo. Y nos sale bien, somos bastante como los gatos, caemos de pie”, dice. Igual que le pasaba a Miguel Indurain en el Tour.