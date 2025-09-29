Luto en Indonesia: su gimnasta más famoso fallece después de romperse el cuello ..

El mundo del deporte está de luto por la muerte del gimnasta indonesio Naufal Takdir Al Bari, de apenas 19 años, quien sufrió una caída mientras entrenaba en Penza, Rusia, y resultó con una grave lesión en el cuello. Luego de pasar 12 días en estado crítico en el Hospital G.A. Zakharyin, falleció el jueves 25 de septiembre.

El accidente ocurrió a comienzos de septiembre durante un campamento de preparación. En una rutina en la barra fija, cayó en la fosa de espuma. El joven atleta estaba lleno de expectativas: planeaba competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Yakarta, en los Juegos del Sudeste Asiático de Bangkok 2025, y aspiraba a representar a Indonesia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Como parte de las investigaciones posteriores, autoridades rusas señalaron que el gimnasta no habría estado suficientemente preparado para realizar el elemento de alta dificultad que estaba intentando, lo que habría derivado en el trágico desenlace.

Tras su muerte, la Federación de Gimnasia de Indonesia emitió un comunicado de pésame, destacando no solo su talento como atleta sino su calidad humana. En redes sociales y en el ámbito gimnástico internacional, ha sido recordado como un modelo a seguir para futuras generaciones.

La partida de Al Bari deja una profunda herida en la gimnasia indonesia, que pierde a uno de sus jóvenes talentos más prometedores.