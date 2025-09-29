Una marca de cervezas responde a Isi: "Te la sirvieron calentorra..."

El pasado fin de semana, Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano, protagonizó una anécdota curiosa durante el encuentro frente al Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán.

En medio del partido, un aficionado nervionense le lanzó una propuesta desde la grada: “Isi, vente al Sevilla”. El futbolista, con rapidez e ironía, replicó: “No me gusta la Cruzcampo”, en referencia a la cerveza más icónica de la capital andaluza.

El comentario no pasó desapercibido y pronto llegó la reacción oficial de Cruzcampo. A través de sus redes sociales, la marca contestó con humor:

“Eso es que te la han puesto calentorra, cabesa. Cuando vengas te enseño a tirarla, Isi”.

Más allá de la anécdota, el episodio refleja el peso que Isi ha ganado en los últimos años dentro de LaLiga. El jugador de Cieza se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos del Rayo Vallecano, convirtiéndose en pieza clave por su desequilibrio, calidad técnica y carácter competitivo. Su importancia en el esquema del equipo madrileño ha despertado el interés de grandes clubes, y no es extraño que la afición de otros equipos lo reclame como posible refuerzo.

El intercambio de frases entre Isi, un aficionado y la propia marca de cerveza no solo generó numerosas reacciones en redes sociales, sino que también puso de relieve la proyección mediática del jugador. La escena se viralizó rápidamente, traspasando lo puramente deportivo y recordando que, además de por su fútbol, Isi también destaca por su cercanía, espontaneidad y carisma.