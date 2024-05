La elegante carta de despedida de Xavi en el Barcelona, en la que saca pecho y cita a Laporta

La aventura de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona ha durado dos temporadas y media y ha llegado a su fin. Así se lo ha comunicado el presidente Joan Laporta hoy mismo, después de unas semanas de manicomio, pues se filtró su despido, pero el técnico no sabía nada o al menos eso decía. Después, está la forma de anunciarlo, dos días antes del último partido de Liga ante el Sevilla en lugar de esperar, lo que hará que se siente en el banquillo en el Sánchez Pizjuán sabiendo que ya ha sido despedido.

No han tratado de la mejor manera a quien es un jugador de leyenda en el club, el segundo con más partidos de la historia barcelonista con 767, sólo once menos que los 778 de Leo Messi, pero Xavi, de momento, no pasa factura y ha mandado una carta, a través de su cuenta de Instagram, en la que saca pecho de la Liga ganada y de la apuesta por jóvenes como Cubarsí y Lamine Yamal. También se ofrece para el futuro, si lo necesitan, y en los agradecimientos incluye al presidente Joan Laporta.

Esta es la carta de despedida íntegra:

“Queridos culés, el domingo acabará mi etapa en el banquillo del Barça. Nunca es fácil irse del club de tu vida, pero lo hago muy orgulloso, después de dos años y medio al frente de un vestuario que ha sido como una segunda familia.

Quiero agradecer el apoyo y el cariño de la afición, que siempre ha estado a mi lado y me ha demostrado en todo momento la misma estima que en mi etapa de futbolista. A partir del domingo seré un culé más en la grada, ya sea ahora en el Estadi Olímpic o en unos meses en el Nou Camp Nou. Porque antes que jugador o entrenador soy barcelonista y sólo quiero lo mejor por el club de mi vida, que siempre me tendrá a su disposición.

He trabajado con un grupo de jugadores fantásticos y con un espectacular staff. Gracias a todos ellos hemos ido alcanzando los objetivos planteados, culminados el pasado curso con una Liga y una Supercopa. Esta temporada las cosas no han salido como queríamos, pero nos hemos dejado la piel y hemos ayudado a crecer a una nueva generación de jóvenes futbolistas de La Masia que nos ilusionan a todos los barcelonistas.

Muchas gracias a todos. A la afición, a los jugadores, al staff, a los empleados del club, al Presidente, a la Junta Directiva, a los directores deportivos, a los medios de comunicación y a todos con los que he compartido viaje a lo largo de estas dos temporadas y media.

Deseo lo mejor en el club que llevo en el corazón. Viva el Barça”.