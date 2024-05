Dónde es y cuándo se juega la final de la Champions Real Madrid - Borussia Dortmund 2024

El estadio Santiago Bernabéu vivió una noche mágica en las semifinales de Champions League. El Bayern se adelantó con un gol a la escuadra de Alphonso Davies y cuando las cosas se tornaban grises apareció la mística entre el Madrid y la competición europea, Joselu se vistió de héroe y con un doblete le dio la victoria a los merengues. Fue tanta la emoción del delantero que en cuanto finalizó el encuentro se tumbó en el césped con lágrimas en los ojos mientras todos sus compañeros lo abrazaron para celebrar su pase a la final en un duelo que terminó con un global 4-3 favorable al Real Madrid.

Por el otro lado, Kylian Mbappé y compañía no consiguieron 'romper el muro' del Dortmund. Matts Hummels fue el líder del equipo alemán al darle seguridad en defensa y también aportó con el único gol del partido de vuelta disputado en el Parque de los Príncipes. En las celebraciones por el pase se demostró la unión que hay entre los aficionados y los jugadores, quienes viven con la alegría de disputar su tercera final de Champions esperanzados de levantar el trofeo por segunda vez.

¿Cuándo se juega la final?

El partido se disputará el día 1 de junio a las 21:00 horas. Quedan más de tres semanas para llegar a la fecha del enfrentamiento. Esto se hace para que ambos equipos puedan terminar con los partidos restantes de sus respectivas ligas locales. Al Madrid le quedan cuatro partidos antes de la final, Granada, Alavés, Villarreal y Betis son sus últimos partidos de LaLiga y como los merengues ya son campeones, serán encuentros con varias rotaciones para evitar alguna lesión. En la Bundesliga, el Borussia está en el quinto puesto con dos partidos restantes y aunque eso en otra ocasión causaría perderse la Champions en la siguiente temporada, ahora por el cupo extra que se le dio a Alemania los que visten de negro y amarillo tienen su clasificación asegurada, así que también se dedicarán a descansar a los titulares.

¿Dónde se disputará?

El escenario elegido para esta ocasión es el mítico estadio de Wembley también conocido como 'la catedral del fútbol', este recinto se encuentra en Londres y cuenta con más de 86 mil asientos disponibles para recibir a los aficionados de los dos equipos, pues la mayoría de los boletos están reservados para los socios de ambos clubes con precios desde los 70 euros en adelante, para conseguir una entrada sin ser socio será una proeza.

Wembley ya ha sido anfitrión de otras finales de fútbol. En 2011 se disputó la Champions entre el FC Barcelona y el Manchester United; en 2012, el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres entre México y Brasil; en 2013, otra final europea con dos equipos alemanes (Bayern y Dortmund) y ahora se vivirá una más entre el Madrid y Borussia.

¿Cuáles son las posibles alineaciones?

Dependerá de las siguientes semanas que ambos equipos no pierdan a alguna pieza clave por una lesión, para esto los entrenadores Carlo Ancelotti y Edin Terzic buscarán darle los minutos suficientes a sus jugadores para que no pierdan el ritmo y que tampoco se sobrecarguen, en especial los merengues porque jugarán el doble de partidos en este tiempo. Si no llega a haber sorpresas de aquí al 1 de junio, es probable que ambos equipos repitan su última alineación en Champions:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Mendy, Rüdiger, Nacho, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius Jr.

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Can, Sancho, Brandt, Adeyemi y Füllkrug

Dónde más puede haber movimientos es por el lado del Madrid, ya que se esperará a la evolución de Thibaut Courtois y Éder Militão para saber si estarán plenamente recuperados para jugar este partido.