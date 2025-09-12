Marcha atlética: horario y dónde ver online TV, Mundiales de Atletismo Tokio 2025

Tokio vive estos días una atmósfera cargada de expectación mientras los Mundiales de Atletismo 2025 se desarrollan en condiciones extremas de calor. Las pruebas en ruta, entre ellas la marcha atlética de 35 km, han tenido que adaptar sus horarios para proteger a los atletas, que se enfrentan no solo al desafío físico, sino también al desgaste climático. España acude con marchadores veteranos como Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez y David Chamosa, cada uno buscando dejar huella en una distancia que exige tanto resistencia como táctica.

El equipo español llega al campeonato con expectativas entre moderadas y optimistas. Miguel Ángel López continúa siendo la gran baza masculina en esta distancia, acompañado de David Chamosa y Manuel Bermúdez. Aunque ninguno figura como favorito absoluto, los tres han mostrado en competencias recientes que pueden estar cerca del top, especialmente en condiciones exigentes como las que presenta este Mundial en Tokio. María Pérez lidera el cartel femenino, defendiendo su título en los 35 km, mientras sus compañeras Raquel González y Cristina Montesinos también parten con aspiraciones de podio.

¿Por qué adelantar el comienzo por el calor?

World Athletics y el Comité Organizador local decidieron que las pruebas en ruta de los primeros tres días, incluyendo los 35 km marcha (tanto masculino como femenino), el maratón femenino y el maratón masculino; comenzarán 30 minutos antes de lo inicialmente programado. Era necesario:el calor intenso en Tokio representa un riesgo físico importante para los competidores. Disputar una exigente prueba de resistencia cuando las temperaturas ascienden pone en juego la salud, más allá de la performance deportiva.

Horario y dónde ver la prueba de marcha atlética, Mundiales de Atletismo 2025

El 35 km marcha se disputará el sábado 13 de septiembre en Tokio, con inicio previsto a las 00:30 horas (hora peninsular española).

Se podrá seguir en directo por Teledeporte y la plataforma RTVE Play.

Con este escenario, el Mundial de Tokio promete ser especialmente duro para quienes participen en las pruebas de marcha. Pero también puede convertirse en una cita memorable si los españoles consiguen gestionar bien la temperatura, el cansancio y las exigencias de la distancia. La marcha de 35 km será una de las primeras pruebas definitorias para la delegación española: arrancará poco después de la medianoche española, una hora obligada para no enfrentarse a lo peor del calor, pero también una prueba de resistencia distinta para quienes la sigan desde sus televisores.