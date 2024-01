Medvedev se mete en tercera ronda del Open de Australia ¡a las 03:40 de la madrugada!

El programa de la Rod Laver Arena en la quinta jornada del torneo ofrecía un plan de partidos habitual. Comienzo a las 12:00 –hora local– con un par de duelos en sesión matinal –uno de ellos el de Alcaraz– y no antes de las 19:00 arrancaba la sesión vespertina con otros dos partidos. Todo correcto. Hasta que la lluvia hizo acto de presencia y convirtió el Swiatek-Collins en una maratón. Hubo un parón, se cerró el techo y la polaca y la estadounidense se dieron palos durante 3h14. Alcaraz comenzó con casi dos horas y media de retraso sobre el horario previsto y cuando acabó ya eran más de las 19:00 de la tarde en Melbourne. La sesión nocturna se retrasó y Rybakina y Blinkova no tuvieron mejor idea que estar otras 2h46 y disputar el tie-break más largo de la historia de los Grand Slams, 22-20 para la kazaja en el tercer set. Así que cuando Medvedev saltó a la Rod Laver Arena habían pasado ya las once de la noche. Cuando el ruso firmó su pase a tercera ronda (3-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 6-0) el reloj se acercaba a las cuatro de la mañana.

Lo que en los últimos años se había convertido en poco menos que una tradición en muchos torneos volvía a repetirse en las primeras rondas del Open de Australia. Y eso que tanto la ATP como la WTA se habían empeñado en que esto no sucediera.

Ambos circuitos alcanzaron recientemente un acuerdo con respecto a las nuevas reglas de programación para reducir el número de finales de partido tardíos en los torneos, además de llevar a cabo una revisión estratégica sobre las pelotas, con el objetivo de aumentar la calidad y la consistencia de las bolas durante los torneos a partir de 2025.

El número de finales de partido que terminan mucho más tarde de la medianoche se ha multiplicado considerablemente en los últimos años. Eso afecta no sólo a los jugadores, también a los aficionados. Por ello, las nuevas reglas relacionadas con el horario de los partidos se implementarán en los torneos de ambos circuitos y entrarán en vigor a partir de enero de este año. Eso en teoría. No podrá haber más de cinco partidos al día por pista -con inicio a las 11 de la mañana-, con tres partidos durante la sesión diurna y dos partidos durante la sesión vespertina. Tampoco habrá partidos en pista después de las 23:00 horas, a menos que lo apruebe el Supervisor ATP/WTA en consulta con la gerencia del circuito. Además, los partidos que no estén en la pista a las 22:30 horas serán trasladados a una pista alternativa para que comiencen no más tarde de las 23:00. Y por último, las sesiones nocturnas comenzarán no más tarde de las 19:30 horas, con la recomendación incluida de que lo hagan una hora antes. Todo eso en teoría.

En circunstancias excepcionales, un torneo podrá solicitar exenciones basadas en tradiciones culturales locales, condiciones meteorológicas u otras situaciones atenuantes, que serán consideradas por la ATP o WTA.

Pues todo eso voló por los aires con el Medvedev-Ruusuvuori. Saltaron a la Rod Laver Arena pasadas las once de la noche. Y estuvieron jugando durante cuatro horas y 23 minutos. Cuando el ruso logró el billete para tercera ronda eran las 03:40 de la madrugada.