El mensaje más contundente de Fernando Alonso en México: "La FIA mira para otro lado"

El bicampeón mundial Fernando Alonso vivió un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de México de Fórmula 1, marcado por problemas mecánicos y duras críticas hacia la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por su gestión en la supervisión de los límites de pista.

Alonso, piloto del equipo Aston Martin F1 Team, esperaba un buen desempeño en el Circuito Hermanos Rodríguez. Sin embargo, alrededor de la mitad de la carrera, se vio obligado a abandonar debido a un fallo en los frenos. El piloto español explicó que había estado preocupado por la temperatura de los frenos, lo que derivó en un desgaste prematuro que le impidió continuar.

Tras la carrera, Alonso centró sus declaraciones en lo que considera una gestión deficiente por parte de la FIA. Señaló que numerosos pilotos sobrepasaban los límites de pista sin recibir sanciones, lo que genera un agravio comparativo: mientras él se arriesgaba en cada curva, otros ganaban posiciones fuera del circuito sin consecuencias. Alonso fue contundente: “La gente no hace el circuito, se va por fuera, gana tres o cuatro posiciones y la FIA mira para otro lado”.

Además de los problemas mecánicos, Alonso reconoció que su propio equipo tuvo errores operativos durante los pit-stops, lo que complicó aún más su rendimiento en México. Esto, sumado al fallo de los frenos, convirtió la carrera en un fin de semana para olvidar.

La situación tiene varias implicaciones. Para Alonso, refuerza su postura como piloto que exige coherencia regulatoria, continuando una “cruzada” que viene desde hace tiempo. Para la FIA, la percepción de que los límites de pista pierden efectividad sancionadora podría afectar la credibilidad del fair-play en la F1. Para Aston Martin, el equipo necesita resolver fallos mecánicos y operativos si quiere ofrecerle a Alonso la posibilidad de competir al máximo nivel en las últimas cuatro carreras de la temporada.

Alonso espera que, en las próximas carreras, pueda remontar y lograr un buen resultado. Mientras tanto, la atención estará puesta en si la FIA toma nota de las críticas y endurece las sanciones para evitar que “ganar fuera de pista” se convierta en estrategia habitual.