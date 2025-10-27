"El Chiringuito" desvela el enfado de Lamine Yamal con Carvajal

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, no terminó nada conforme tras el polémico Clásico frente al Real Madrid. Según ha podido saber "El Chiringuito", el jugador salió visiblemente molesto del estadio, enfadado por varias decisiones arbitrales y por el trato que recibió durante el encuentro, especialmente en sus duelos con Dani Carvajal, uno de los marcadores más duros del partido.

Fuentes cercanas al vestuario azulgrana aseguran que Lamine estaba muy cabreado al finalizar el encuentro, tanto por la falta de protección arbitral como por su propia actuación. El extremo sintió que no pudo rendir al cien por cien, frustrado por las constantes interrupciones y el tono físico del enfrentamiento. Esa sensación de impotencia deportiva lo acompañó incluso después del pitido final.

Durante el viaje de regreso a Barcelona, varios miembros de la expedición culé notaron al jugador serio y pensativo, repasando mentalmente lo ocurrido en el Santiago Bernabéu. A sus 18 años, Lamine demuestra una enorme madurez competitiva, pero también una fuerte autocrítica cuando siente que las circunstancias le impiden mostrar su mejor versión.

El Clásico dejó a varios futbolistas azulgranas con sensaciones encontradas, pero en el caso de Lamine Yamal, la mezcla de frustración y ambición parece haber calado más hondo. En el club confían en que este episodio sirva como una fuente de motivación para el jugador, que sigue siendo una de las grandes esperanzas de futuro del Barça.

Pese a la polémica y al mal sabor de boca, el cuerpo técnico valora su actitud y mentalidad. Lamine quiere responder en el campo, con trabajo y rendimiento, y demostrar que lo ocurrido en El Clásico será solo un capítulo más en su crecimiento como estrella emergente del fútbol español.

La victoria del Real Madrid vale mucho más que tres puntos por reforzar ese aspecto mental de vencer en tu casa al máximo rival.