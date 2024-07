El mensaje de Nuno Borges sobre Rafa Nadal que emociona a todo el mundo

Rafa Nadalha caído este domingo en la final del torneo de Bastad (Suecia), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre tierra batida, ante el portugués Nuno Borges (6-3, 6-2), que logra así su primer título ATP e impide que el balear rompa una sequía de más de dos años sin alzar un torneo. Borges, después, fue muy educado y elogió y se emocionó hablando de Nadal. La fatiga de los últimos días, con más de seis horas de competición entre el viernes y el sábado, pasó factura al ganador de 22 títulos de 'Grand Slam', que después de dos épicas remontadas se plantó en su primera final desde la de Roland Garros 2022.

En una hora y 25 minutos, dijo adiós a su sueño de romper la sequía de títulos, a solo unas semanas, además, de los Juegos Olímpicos de París 2024. El de Manacor, que regresaba a una final ATP más de dos años después, afrontó un duro duelo contra el número 51 del mundo y contra el cansancio acumulado; tras dar la vuelta el viernes al partido frente al argentino Mariano Navone (6-7(2), 7-5, 7-5) y repetir remontada el sábado ante el croata Duje Ajdukovic (4-6, 6-3, 6-4), las cosas se torcieron desde el inicio también este domingo.

Todo a pesar de que el balear, hundido en el número 261 del ranking ATP, gozó de una oportunidad de rotura nada más empezar, que Borges supo anular para defender su servicio. Fue el arranque para cinco juegos consecutivos de roturas que dejaron a Nadal 4-2 abajo en el marcador y restando. No supo ganar ese set y tampoco tuvo opciones en el siguiente.

"No sé qué decir. Creo que ya estaba deseando este momento desde hace un tiempo. El tenis no sucede cuando lo esperas. Sé que todos queríamos que ganara Rafa. Una parte de mí también desea eso. Pero algo más grande dentro de mí se abrió paso. No se trataba de dar lo mejor de mí hoy, sino de salir airosos en los grandes momentos. No podría haber jugado mejor. Estoy muy emocionado”, decía después Nuno Borges. Habló después de Rafa Nadal. "Ya estaba nervioso. Después de que Rafa diera ese discurso, ahora estoy aún más nervioso. Primera vez aquí. Nunca pensé que estaría aquí jugando con el estadio lleno contra Rafa en tierra batida. Es un sueño hecho realidad. Ahora mismo estoy viviendo en las nubes. Estoy en algún lugar allí. Me gustaría felicitar a Rafa. Le dije que obviamente no era su mejor partido. A todo el mundo le encanta verte competir. La gente te sigue. Eres una gran inspiración para todos. Especialmente los jugadores que te admiran y todo lo que has hecho”.

Nadal reconoció que no quizá no vuelva a Bastad. "Me siento privilegiado de poder jugar frente a un público increíble. Gracias por todo el apoyo durante toda la semana. Me hiciste sentir especial en la cancha y me diste mucha energía en los momentos difíciles. No sé si volveré a jugar aquí. Probablemente no. Pero disfruté estar de regreso y jugar aquí una vez más, sin duda”. Antes había felicitado a Nuno: "Primero que nada felicitaciones a Nuno. Jugaste muy bien toda la semana. Te lo mereces más que nadie. Disfruta tu momento. Es un momento especial ganar un título. Les deseo todo lo mejor para el resto de la temporada”.