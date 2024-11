El mensaje de Pedrerol hacia los políticos: "Da rabia..."

Josep Pedrerol empezó el programa con un mensaje cuanto menos tajante sobre la actual situación de Valencia y LaLiga. "Hoy no has visto ningún partido de fútbol porque no estamos para celebrar nada", aseguró el presentador.

"Lo que pasa en la Comunidad Valenciana nos afecta a todos, a todos. Se junta el dolor con la rabia que se está notando en algunos pueblos de Valencia por la lamentable actuación de los políticos", alega el presentador.

"Dice Sánchez que si quieren ayuda que la pidan y los bomberos de Francia llegando antes que los de España. Los voluntarios manchándose de barrio, buscando supervivientes, dando comida, agua... Hemos visto tantas imágenes que haríamos un programa que no nos corresponde", afirmó Pedrerol.

El presentador luego explicó que en las redes sociales de "El Chiringuito" no se hizo ningún tipo de conexión en directo. "Ya está bien de que se jueguen partidos cuando nadie quiere. No entiendo el argumento de LaLiga", alegó Pedrerol.