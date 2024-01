El mensaje de Ronaldo contra el ministro Óscar Puente en la SER

El ex futbolista Ronaldo Nazario es el dueño del Valladolid. Fue uno de los delanteros más míticos del fútbol y jugó en el Barcelona y el Real Madrid en España. Ahora gestiona el Valladolid y sabe que necesita el apoyo de la alcaldía para que su proyecto siga adelante. "Tenemos muy buena relación, entiende las necesidades de la gente, todo lo que hacemos por el club es para la gente de Valladolid, para que disfrute cada vez más", decía en la cadena Ser en Valladolid acerca de Jesús Julio Carnero, actual alcalde de la ciudad, y con el que se entiende mucho mejor que con el anterior, Óscar Puente, actual ministro de Pedro Sánchez y quizá el más ardiente usuario de las redes sociales del Gobierno.

Ronaldo piensa que no hay ni punto de comparación. "El alcalde tiene claro que hace muchos años que el Ayuntamiento no ha hecho nada por el estadio En estos cinco años donde ha invertido 20 millones hicimos muchas reformas, tiene otra cara, y él quiere cerrar el fondo sur y buscar soluciones para que se quede un estadio bonito", decía. "En dos semanas firmaremos el convenio para la construcción de la nueva ciudad deportivo". Y acaba coon un remate que recordaba a sus tiempos de goleador: "“Ha hecho más en seis meses que el anterior en cuatro años”. El anterior es,era, Óscar Puente.

Ronaldo - Óscar Puente, una pelea que viene de lejos

Ya se llevaban mal cuando Puente era alcalde. El Valladolid descendió y Ronaldo le acusó de no echar una mano nunca. "Estoy muy triste, pero no por las palabras de Ronaldo, que creo que le han hecho un flaco favor y le dejan bastante en evidencia ante la ciudad y la afición», decía entonces Óscar Puente». "Ya llevo unos cuantos descensos en el cuerpo y es algo que no le deseas a nadie que sea aficionado al fútbol; vives unos momentos que son verdaderamente demoledores para la moral, y se suma que me rompí la pierna hace un mes, pierdo la alcaldía y el domingo el descenso", continuaba.

Óscar Puente se defendía y atacaba: "Lo estaba escuchando en directo, estaba en el despacho y era un poco alucinante. No sé quien ha sido el que ha tomado las decisiones deportivas en el club que nos han llevado a descender dos veces en tres años; eso no se analiza en la rueda de prensa, no hay una asunción de culpas, de responsabilidades. En su lugar lo que hay es un reparto de culpas a todos los sectores: afición, prensa y alcalde, y te aseguro que he puesto al club todo mi cariño y empeño y también muchos recursos públicos",aseguraba.