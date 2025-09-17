Messi le arrebata un récord a Cristiano tras su nuevo gol con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a brillar en la victoria del Inter Miami frente al Seattle Sounders, firmando una asistencia y un gol en el 3-1 disputado en Fort Lauderdale. Más allá del resultado, su actuación tuvo una dimensión histórica, ya que le permitió arrebatarle un nuevo récord a Cristiano Ronaldo en la carrera que ambos mantienen por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Con ese tanto, Messi alcanzó los 880 goles oficiales como profesional, conseguidos en 1.122 encuentros, lo que lo convierte en el jugador más rápido en alcanzar esa cifra. Cristiano, hasta ahora dueño de esa marca, necesitó 1.214 partidos para llegar al mismo número. El detalle que refuerza aún más la gesta es que el argentino lo hizo a los 38 años y 84 días, por delante de los 39 años y 54 días que tenía el portugués cuando llegó a esa marca.

Sin embargo, la batalla entre los dos gigantes del fútbol mundial sigue abierta. Cristiano Ronaldo mantiene la ventaja en el cómputo global con más de 1.000 goles oficiales, mientras que Messi suma 943 en 1.287 encuentros, quedando a 63 de igualar a su eterno rival. La diferencia es mínima si se tiene en cuenta el nivel competitivo que el rosarino todavía demuestra en cada partido, lo que alimenta el debate sobre si podrá alcanzar o incluso superar al delantero luso antes de colgar las botas.

El impacto de Messi en la MLS también merece un capítulo aparte. Su gol ante Seattle lo colocó con 20 tantos en el campeonato, cifra que lo mete de lleno en la lucha por la Bota de Oro de la liga estadounidense. El líder actual es Sam Surridge, con 21 goles, por lo que la pelea por el trofeo individual promete ser apasionante en el tramo final del torneo.

La conexión de Messi con Inter Miami ha revitalizado tanto al club como al campeonato. Desde su llegada, el equipo se ha convertido en uno de los más mediáticos del continente y su presencia ha elevado el nivel competitivo de la liga. Su influencia no se limita a lo futbolístico: cada partido del argentino atrae a miles de aficionados y sitúa a la MLS en el mapa internacional como nunca antes.

Lo que queda claro es que, a sus casi 39 años, Messi sigue rompiendo registros, desafiando al tiempo y protagonizando una rivalidad con Cristiano Ronaldo que trasciende generaciones. Su gol frente al Seattle Sounders es una nueva página en una historia que aún no ha llegado a su final.