El juez estalla contra las acusaciones en el interrogatorio a Montse Tomé: "¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?"

Montse Tomé ha negado en el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso que recibiera presiones del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) o de su antecesor, Jorge Vilda, para no convocar a la futbolista internacional en su primera lista tras ser designada para el puesto en septiembre de 2023. La seleccionadora del equipo nacional de fútbol femenino ha asegurado en su declaración como testigo que dejar fuera de la lista a la futbolista obedeció a razones "deportivas" y ha insistido en que "no fue un castigo".

La insistencia de las acusaciones en que admitiera que no la incluyó en su primera lista, un mes después de la final del Mundial, debido a la situación psicológica que atravesaba tras las presiones de Rubiales y su entorno ha llevado al juez a cortar de raíz la deriva de los interrogatorios. "¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?", ha espetado a la abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La que fuera número dos de Vilda en el Mundial de Suráfrica -un título que España ganó por primera vez y en cuya entrega de medallas se produjo el polémico beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso, por el que el presidente de la Federación Española de Fútbol se enfrenta a una posible condena de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones- ha recordado que "estaba viviendo una situación muy desagradable y la presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar esa decisión".

Ante la insistencia de la Fiscalía para que admitiera, como hizo en instrucción, que la no convocatoria se debió a su interés en "protegerla" -un indicio que permite a las acusaciones apuntalar las supuestas coacciones del entorno de Rubiales-, Tomé ha precisado: "Me remito a lo que dije en instrucción hace un año porque es lo que sentí y lo que siento. Lo de proteger entra dentro de eso por la situación que estábamos viviendo, que era excepcional, pero todo, todo es una decisión deportiva".

La seleccionadora nacional ha afirmado que Rubiales no tuvo "ninguna" influencia en esa decisión -"yo ya no tenía relación con él"-, como tampoco Jorge Vilda -que se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de año y medio de prisión-. "La decisión de no convocarla son temas deportivas y yo soy la absoluta responsable de eso junto con mi cuerpo técnico, con el que tomamos las decisiones consensuadas".

Se sintió "muy incómoda" en la Asamblea de la RFEF

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez -a quien el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto ha declarado varias preguntas impertinentes con las consiguientes protestas de la representante del Ministerio Público-, ha mostrado su extrañeza por el hecho de que Tomé no hablase en ningún momento de lo sucedido con Jenni Hermoso hasta el 28 de agosto -según ha asegurado ella misma-, una vez ya en España. "¿Por qué no habla con Jenni como segunda entrenadora y, también, como mujer preocupada para su situación?". "No sabía el alcance de la situación, ni viví en primera persona ni estuve en una conversación sobre este tema", se ha defendido la testigo, que ha declarado en todo momento cabizbaja y que ha escuchado al juez recordar a las acusaciones que la seleccionadora no comparecía como acusada, sino como una mera testigo.

Tomé también ha sido preguntada por la Asamblea de la RFEF celebrada en plena polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso y en la que el entonces presidente aseguró que no pensaba dimitir, entre los aplausos, entre otros, de la entonces segunda entrenadora de la selección. Acudió, ha dicho, porque Vilda le llamó para decirle que "que tenía que ir", aunque ha reconocido a día de hoy no sabe por qué le hizo ir, interrumpiendo sus vacaciones, "porque no había ido nunca". "¿Se sintió incómoda?", le ha preguntado la fiscal. "Sí, mucho".

En cuanto al polémico beso, Tomé -que ejerció desde febrero de 2018 de segunda de Vilda, a quien sustituyó en septiembre de 2023- ha señalado que no lo vio. A este respecto, ha manifestado que tras volver de Sídney con habló con Rubiales en ningún momento.

El juez estalla: "¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?"

Y ante la insistencia de la fiscal Durántez, volvió a insistir en que no dejó fuera de su primera lista a Jenni Hermoso por motivos extradeportivos debido a la situación psicológica que atravesaba. "Como seleccionadora selecciono a las jugadoras por motivos deportivos y Jenni no había tenido el entrenamiento suficiente con su equipo. Había tenido dos partidos y su actuación había sido de tres y siete minutos...". La representante del Ministerio Público le volvió a preguntar entonces si todo obedeció a su interés en "protegerla". "¿Protegela de qué?", le inquirió la fiscal. "Estaba viviendo una situación muy desagradable -contestó la testigo- y la presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar esa decisión". "Fueron motivos deportivos o de su estado anímico?". "Influye todo en el rendimiento deportivo", apuntó Tomé.

Pero como la letrada de la AFE, que ejerce la acusación, volvió a intentar que la testigo admitiera que la no convocatoria no obedeció a razones deportivas sino que se trató de protegerla, el juez intervino con vehemencia: "¿Le pegamos para que diga lo que usted quiere?". Fue entonces, tras precisar finalmente que el interés en protegerla se encuadraba dentro de esos motivos "deportivos", cuando Tomé quiso dejar claro que "no fue un castigo". Una versión que ya había convencido al juez. "No, si ya sé que no fue ningún castigo", apostilló.