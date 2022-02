Marc Márquez, desde el sofá a luchar por ser otra vez campeón del mundo

El equipo Repsol Honda ha presentado sus motos para 2022. Una RC213V totalmente nueva respecto a las dos últimas temporadas, en busca de mejorar sus puntos débiles y ponerse a la altura de las escuadras que habían dado un paso adelante en el aspecto técnico en los últimos tiempos. Cambia la imagen exterior de las motos de Marc Márquez y de Pol Espargaró y también el interior. Nuevo chasis, nuevo motor y cierto retoque en los colores para dar el paso adelante tras un curso complicado.

La nómina de pilotos no cambia, aunque los dos esperan modificar muchas cosas respecto al pasado. Pol Espargaró reconoce que tiene más experiencia en el equipo y quiere ser competitivo desde el principio. Y Marc Márquez ha dejado atrás sus problemas de visión y está listo para volver a pelear por el campeonato del mundo de MotoGP. La diplopía (visión doble) es historia y el brazo lo está cuidando. Pudo estar en los test de Malasia y estará también en los tres días de entrenamientos en Indonesia. Con eso, se siente preparado para llegar a la primera carrera de Qatar al mismo nivel que el resto.

¿Qué significa ser uno de los pilotos con más experiencia en MotoGP?

Es cierto que van cambiando los estatus dentro de MotoGP. Hace nada era uno de los pilotos más jóvenes y este año seré uno de los pilotos con más experiencia. Esto es una responsabilidad, pero también es una motivación, porque suben los jóvenes. Yo subí muy pronto también a MotoGP, pero ahora todo el mundo sube muy pronto y es como un cambio de generación natural. Nosotros vamos a intentar mantener nuestra generación todos los años que podamos.

El invierno ha vuelto a ser complicado. ¿Cómo lo describirías?

Ha sido un invierno un poco agónico, en el sentido de que no sabía lo que iba a pasar, no sabía dónde o cuándo me curaría. Cuando se trata de un hueso, te dicen que más o menos será entre dos y tres meses o entre uno y dos. Pero sí que este invierno ha sido un poco agónico en este sentido, porque me lesioné de la vista y había tres escenarios encima de la mesa: esperar a que se curara solo, esperar a ver si necesitaré operación y si puedo volver a competir en 2022 o veremos si se cura y si puedo volver a subirme a una moto. Había los tres escenarios y fue un invierno un poquito duro, pero bueno, por suerte los doctores y fisioterapeutas con los que he trabajado han ayudado muchísimo para empezar la pretemporada y que se arreglara la vista en dos meses y medio, algo que no se lo esperaba ni el mismo doctor.

Con tu experiencia, ¿has adaptado tu sistema de entrenamiento en casa?

Sí, evidentemente, con la experiencia vas adaptando tu sistema de entrenamiento en todo. En todas las áreas, sea gimnasio, moto o respetar el descanso. Es cierto que siempre he mantenido un poco el mismo estilo de entrenar con bastante moto, porque la moto necesita moto para poder entrenar y rendir, lo mismo que con otros deportes. Si quieres mejorar, necesitas ir en moto. Hay un riesgo, sí, pero si quieres ser campeón lo tienes que asumir. En el sofá de casa me dije que si iba a competir en todas las carreras sin arriesgar, entonces no sería campeón. Seguiré el mismo estilo porque es como disfruto y como me siento preparado de cara a las carreras. En el gimnasio me he tenido que adaptar muchísimo a partir de 2020 y me sigo adaptando ahora porque en el brazo quedaron unas ciertas limitaciones que vamos curando, pero es lento y ahí sí que con la experiencia te vas adaptando.

¿Cómo estás físicamente del hombro tras las vacaciones?

Físicamente me encuentro cada vez mejor. Sí que he estado dos meses prácticamente parado, casi todo noviembre y diciembre, porque con la doble visión no podía entrenar bien, me mareaba y no era capaz. También ha venido bien ese descanso al cuerpo. Luego, al empezar, cuesta un poquito más, pero aún tenemos tiempo. El objetivo es llegar a la primera carrera en Catar lo más preparados posible. Soy muy consciente de que este 2022 uno de los puntos claves para mí será cuidar este hombro y el brazo, que no haya irritaciones, cuidarlo como hasta ahora y mantenerlo fresco. Estoy seguro de que si lo mantengo fresco y sin molestias, esto me va a ayudar muchísimo a la hora de competir.

¿Cuándo podremos volver a ver aquellas salvadas que hacías en 2019?

Espero que vuelvan pronto las salvadas y el rodeo encima de la moto. Sí que es cierto que es una combinación de todo, de físico, de sensaciones con la moto.... Tiene que mejorar todo. En la última parte de 2021 ya me empezaba a sentir preparado, pero a ver si en este 2022 podemos empezar con una pretemporada normal, dar vueltas encima de la moto, coger confianza y acercarnos a ese estilo que nos ha caracterizado durante todos estos años.

¿Este test será suficiente para llegar en una condición óptima a la primera carrera?

Yo creo que sí. Yo creo que pudiendo empezar la pretemporada normal, con una condición física buena, haciendo todo el test de Malasia y Mandalika, llegas prácticamente igual de preparado que los demás a la primera carrera. Será una de las primeras pretemporadas medio normales que hago en cuatro años, porque no he podido entrenar físicamente bien. Estoy deseando probar la nueva moto, deseando trabajar para mejorar y eso seguramente nos ayudará a empezar con una buena base.

¿Volvemos a pensar en el campeonato en esta temporada?

El año pasado tenía que ser realista con la situación y con los objetivos que teníamos que plantear y desde el primer momento dije que el título era inalcanzable. Era casi imposible y fue imposible. Pero este año empezamos pretemporada y el objetivo es ganar carreras y luchar por el título. Estás en Honda HRC, tienes que salir con esta mentalidad y este año a ver si podemos hacer una pretemporada normal; entrenar bien y llegar preparados a la primera carrera, para salir y luchar en cada GP por el podio, las victorias y por llegar a final de año con opciones al título.

¿Vuelves más hambriento que antes después de estos dos años tan complicados?

Después de un mal momento, sales con ganas, pero las ganas no te tienen que poder, tienes que controlar esas ganas y saber gestionarlas. Como deportista y como piloto, a mis 28 años me ha tocado vivir las dos partes del deporte: la mejor parte, que es ganar, los triunfos, las sonrisas, la fiesta y todo lo bonito, y la peor parte del deporte, que son las lesiones, estar en casa, ver las carreras desde la tele, incertidumbre, no saber qué va a pasar con tu futuro... Esto es difícil a nivel mental y personal, porque te afecta en todos los sentidos. Parece que estamos saliendo de este bache tan grande; a ver si este 2022 puede ser un año de inflexión y podemos volver a lo bonito del deporte que son las victorias y la alegría.

¿Quiénes son los que parten como favoritos al título?

Es difícil escoger nombres antes de empezar una temporada, incluso antes de empezar una pretemporada. Yo creo que habrá dos candidatos seguros al título, que serán Quartararo y Bagnaia. Pecco acabó muy fuerte el campeonato y Fabio fue el campeón, el piloto más completo del año. Luego habrá muchísimos nombres, ya que ahora hay muchas motos y muchos equipos que pueden ganar un Mundial, ya que todo es muy profesional y será duro. Estoy convencido de que si trabajamos bien y estamos concentrados en nuestro box, nuestro equipo y nuestra moto, les vamos a intentar poner las cosas difíciles.

¿Cómo ves a Pol en su segunda temporada?

Pol seguramente esta temporada será otro de los rivales duros y rápidos que desde el principio ya estará luchando delante, o al menos, eso se espera de él. Ya será su segundo año en Honda y no será como la primera temporada, en la que no conoces la moto y las situaciones. Creo que le toca estar luchando delante por victorias, por podios y será uno de los rivales que tendremos que tener en cuenta e intentar ganar.