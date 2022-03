Miguel Oliveira le había prometido a su hija que le llevaría un trofeo de su viaje a Indonesia, y el portugués va a poder cumplir sorpresa. Y lo va a hacer, además, a lo grande, porque su niña va a tener el trofeo más grande de los tres que se repartían en MotoGP. El del ganador. Porque Oliveira ha arrasado en el asfalto mojado del circuito de Mandalika. No hubo discusión posible, ha impuesto su gran capacidad para pilotar en estas condiciones complicadas y después de ponerse en cabeza nada más comenzar, nadie pudo alcanzarlo.

Una fuerte tormenta con diluvio, truenos y relámpagos (incluido un rayo que cayó justo en la pista) retrasó más de una hora el arranque de la carrera de MotoGP. De repente el cielo cayó sobre el circuito y por un momento se pensó que sería imposible correr este domingo y habría, quizá, que hacerlo el lunes. Finalmente la lluvia paró y el asfalto mejoró lo suficiente para que fuese seguro salir a pista. Las condiciones de calor intenso y pista seca que esperaban los pilotos se convirtieron en una carrera sobre mojado con bastantes charcos y la incertidumbre de no haber dado ni una vuelta con ese panorama en un circuito que se estrena esta temporada.

Olivera fue el que más claro lo tuvo y se apuntó el triunfo, aunque hubo otro “ganador”: Fabio Quartararo. El vigente campeón del mundo no es precisamente un experto con la pista mojada, le cuesta bastante, pero decidió que era un buen momento para aprender y dar un paso adelante con lluvia. Sumó un segundo puesto que le da 20 puntos muy valiosos en la lucha por el Mundial y, además, mucha confianza para futuras citas sobre mojado. Reconocía que su moto no va bien en condiciones de poca humedad, pero si el asfalto está encharcado sí que funciona. “Es el mejor podio de mi vida”, aseguraba feliz el galo.

Tuvo altibajos durante las 20 vueltas, pero en las últimas cinco se encontró muy cómodo y por un momento pareció que podía incluso discutirle el triunfo a Oliveira. El podio lo completó Johann Zarco, otro que sabe arriesgar cuando las circunstancias están complicadas. Le arrebató el último lugar del cajón a Jack Miller, un habitual también en los primeros puestos cuando llueve.

Márquez lo vio por la tele

No pudo correr en Mandalika Marc después de la brutal caída que sufrió por la mañana en los últimos minutos del warm up. Su Honda lo escupió por encima del carenado y después de volar dos metros cayó con dureza sobre el asfalto. Un grandísimo susto que parece que ha quedado en eso, aunque el traumatismo craneoencefálico que padeció le impidió correr. Los doctores y él mismo prefirieron no arriesgar y esperar a dentro de 15 días en Argentina.

La buena noticia para él es que los puntos se repartieron mucho en Indonesia y el vencedor en Qatar, Bastiannini, sólo pudo ser undécimo y sumar cinco más para llegar a los 30. Nadie ha repetido podio en los dos primeros Grandes Premios del curso 2022, así que las distancias son cortas todavía en la pelea por título. Esto le da tiempo a Márquez para ponerse por fin en el camino adecuado y olvidar los imprevistos.

Este fin de semana se ha caído cuatro veces, una el viernes, dos el sábado y la brutal del domingo. Todo fruto de que ya está dispuesto a arriesgar de nuevo.