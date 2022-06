30 años del día que Álex Crivillé cambió la historia del motociclismo español

El 27 de junio de 1992, justo hoy hace 30 años, podría ser reconocido como el día en el que España aprendió a derrapar. Álex Crivillé (Seva, 1970), en su temporada de «rookie» en 500cc, consiguió en el mítico circuito de Assen el primer triunfo del motociclismo español en la categoría reina. El ahora comentarista de DAZN hizo posible lo que parecía imposible y demostró que también podíamos tener campeones en las motos grandes. De aquella hazaña llegó después su título mundial de 500cc en 1999 y los de Jorge Lorenzo en 2010 y 2012 y 2015; de Marc Márquez en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019; y de Joan Mir en 2020.

¿Cómo se ve aquella victoria 30 años después?

Hay tres días que marcaron mi trayectoria deportiva: el título mundial de 125cc en el 89, el Mundial de 500cc en el 99 y esa primera victoria en Assen, que me abrió las puertas para creer que era posible un proyecto en 500.

Y estalló el boom Crivillé...

Fue muy importante y muy seguida en España esa victoria. Parecía que había ganado un Mundial. Fue brutal el recibimiento en Barcelona, con homenajes y todo.

¿Qué recuerda de aquella carrera?

Ese día cada gota cayó donde tenía que caer, porque faltaban los favoritos (Doohan se lesionó de gravedad en los entrenamientos y Lawson y Schwantz se cayeron cuando iban delante). Era consciente de todo eso, pero también supe aprovechar la oportunidad que me llegó. Me tocó luchar con Kocinsky, Garriga y Barros y al final ganamos.

Crivillé, en el podio del circuito de Assen junto a Sito Pons aquel 27 de junio de 1992 FOTO: @alexcrivilletapias

¿Cómo le llegó la oportunidad de subir a la categoría reina?

Prácticamente me subió Sito (Pons) a la moto. No me dio otra opción. Venía de un año en 250cc que no era para tirar cohetes, él se retiraba, tenía la moto oficial, el sponsor, el equipo y me dijo: «Me bajo yo y te subes tú». La primera vez que probé la Honda Campsa aluciné con la velocidad y la potencia que tenía.

¿Esperaba ganar en su temporada de «rookie»?

No, para nada, era prácticamente imposible, los favoritos estaban en un nivel brutal, eran cuatro o cinco décimas por vuelta más rápidos. La primera carrera en Japón, en agua, fue un desastre, pero en Malasia hacemos un podio y empezamos a pensar que la cosa iba bien. Y llega Assen, que me encantaba y ganamos. Ahí explotó todo y empiezas a pensar que por qué no podía en el futuro estar con los mejores.

¿Por qué los españoles no se atrevían en 500cc y se limitaban a las motos de menos cilindrada?

En categorías pequeñas lo ganábamos todo, con Ángel (Nieto), Aspar, Sito, Garriga... y nos faltaba la guinda de 500, que era una cosa impensable, porque estaban los americanos y los australianos con un pilotaje muy espectacular. Eran motos con muchos caballos, y nosotros entrenábamos de manera diferente, no había la tradición del «dirt track», que vas de lado con la moto tumbada y cruzada y con el gas dominando. Ellos tenían ese tacto que nosotros no teníamos. Aquí éramos de moto más pequeña, fija, por el sitio...

Y llega usted y lo cambia todo para un país.

La victoria de Assen me hizo un click y me mejoré yo mismo en el día a día. Me di cuenta de que había que trabajar en otra línea, derrapar más la moto, hacer «dirt track» y cambiar la geometría, detalles para construirme como piloto de 500. Lo entendimos e hicimos ese cambio. En mi casa, en el campo, dibujé un circuito de «dirt track» para derrapar y empecé a trabajar el físico, porque estas motos te lo pedían, eran muy salvajes, con 200 caballos.

¿Se siente un poco el padre de los campeones españoles que han venido después?

Rompimos el candado para entrar en la categoría más difícil, que era un coto privado. Me siento orgulloso de formar parte de lo que ahora somos. Fui el primero y luego vinieron Dani (Pedrosa), Lorenzo, Marc... Cuando Jorge ganó en 2010 pensé: «Ya está aquí el relevo». Y lo merecíamos, por tradición en España ya tocaba que salieran cracks.

A usted le puso Álex su hermano por un piloto de coches y más tarde muchos niños de entonces se llamaron Álex sus victorias...

Algún domingo que hice feliz a más de uno decidió poner Álex al pequeño de la familia.

Programación especial en DAZN

La plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde este lunes un contenido muy especial con el que quiere homenajear a Àlex Crivillé en el 30 aniversario de su primera victoria en 500cc. Un hito del ahora comentarista de DAZN y que la plataforma celebra con una programación que, bajo el título ‘‘Contigo cambió todo’', incluirá una nueva edición de ‘‘La Caja de DAZN’' con el propio Crivillé como protagonista, así como varias piezas documentales y DAZN Originals y las carreras más importantes del piloto de Seva relocutadas, desde aquel triunfo en Assen hasta su última victoria en el circuito francés de Le Mans.