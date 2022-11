El ejército Ducati frena a Quartararo en el primer asalto en Valencia

El primer asalto de la pelea final por el título de MotoGP en Valencia parecía que iba a tener como ganador a Quartararo por lo visto durante la mañana, pero en los minutos finales del FP2 el ejército Ducati se encargó de pararle los pies al francés. Cuatro de los cinco mejores tiempos los han marcado pilotos de la marca italiana, que después de algunas carreras en las que no sabían muy bien si dar o no órdenes de equipo, en Cheste lo tienen tan fácil como claro. El único objetivo que tienen los ocho es ganar la carrera, para que no lo haga Quartararo y no haya que hacer más cuentas.

A Fabio solo le vale ganar y ya sabe que no lo va a tener fácil, a pesar de que en la primera toma de contacto en Valencia fue el más rápido mientras Bagnaia empezaba agarrotado. Sintió la presión el italiano y hasta por la tarde no pudo soltarse un poco y meterse entre los diez primeros del día. Se lo ha tomado con calma, porque tiene tiempo y margen de puntos suficiente.

Luca Marini ha sido el más rápido del día con un tiempazo, seguido por Jorge Martín y Jack Miller. El primero no Ducati ha sido Márquez, cuarto, y por detrás terminó Bastianini, otro “soldado” de Pecco, al menos hasta que pasen las vacaciones y los dos luchen por el título 2023 desde el equipo oficial. Bagnaia solo ha podido ser noveno, una de las Ducati más flojas del día y seguramente esperando al sábado para dar un paso adelante.

Marc Márquez le recomendaba el jueves que se limitara a terminar la carrera, porque un título es lo suficientemente importante para no hacer locuras, y parece que su idea es esa, al menos por el momento. El problema realmente lo tiene Quartararo, que a pesar de las buenas sensaciones fue desplazado hasta el octavo lugar, muy poco teniendo en cuenta que su único resultado válido es la victoria.

Las Ducati se le fueron echando encima en el cierre de un año en el que las motos rojas han abusado de todas las demás. Su dominio es abrumador y, si en algún momento ha podido ser un problema para el Mundial de Bagnaia, en Cheste es perfecto, porque les vale la victoria de cualquiera de ellos y no van a tener que frenar o pedir algo a ninguno de ellos. Si evitan el triunfo de Quartararo dará igual lo que haga Bagnaia que ya podrá celebrar su primera corona de MotoGP, la segunda de Ducati, que terminaría con una espera de quince años desde que Stoner fuese el rey con la moto roja en 2007.

Clasificación combinada FP1 y FP2

1. Luca Marini (Ita/Mooney VR46 Racing) 1:30.217

2. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Ducati) a 0.105

3. Jack Miller (Aus/Ducati Lenovo Team) a 0.128

4. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda Team) a 0.173

5. Enea Bastianini (Ita/Gresini Racing) a 0.177

6. Miguel Oliveira (Por/Red Bull KTM Factory) a 0.205

7. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Ducati) a 0.207

8. Fabio Quartararo (Fra/Monster Energy Yamaha) a 0.225

9. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo Team) a 0.230

10. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 0.302