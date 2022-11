“Pole” para Jorge Martín y Marc Márquez quiere el podio en Valencia

Nadie ha podido acercarse al tiempo de Jorge Martín, un especialista a una vuelta que en Valencia ha sumado su tercera “pole position” consecutiva en lo que era la última de la temporada. Nada más salir hizo el “vueltón” el madrileño, a pesar de que anda con problemas en los motores y no se lo esperaba. Está empeñado en colarse en la lucha por el título este domingo, algo que también quiere hacer claramente Marc Márquez, que celebró como una victoria su segundo puesto en la parrilla.

Se colocó detrás de Martín y marcó el segundo mejor tiempo de la Q2, Marc, que al darse cuenta de la gran vuelta que había hecho empezó a golpearse el pecho y a bailar encima de su moto. Está contento con sus sensaciones y ya dijo que quería irse con buen sabor de boca a las vacaciones. El viernes aseguraba que quería dar más de sí y ver si el fuego del pilotaje seguía dentro de su cuerpo.

🗣️ "No estaba cerca del todo para notar el rebufo, pero me ha ido bien y mañana me gustaría estar en el podio"@marcmarquez93 en el micrófono de @izaskunruiz en #DAZN, sobre su gran vuelta en clasificación 🎙#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/qL6eiiVA74 — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2022

También anunció que iba a arriesgar y lo ha hecho en la lucha por un buen puesto en parrilla. “Muy buena vuelta, no esperaba bajar a los 29 con la base que tenemos, corremos mucho riesgo en la parte delantera, demasiado. Es verdad que en Australia me ayudó mucho la rueda de Pecco, aquí no estaba cerca del todo de Martín para sentir el rebufo. Voy a intentar estar en el podio, no me he escondido desde que volví de la lesión y ahora tampoco lo hago”, confesaba en DAZN Márquez, convencido de poder luchar por los primeros puestos y de firmar el mejor resultado desde que se operó por cuarta vez del brazo derecho.

Quartararo está delante de Bagnaia

Los dos que luchan por el Mundial saldrán un poco más atrás, aunque Quartararo consiguió su objetivo, que era estar por delante de Bagnaia y tener pista más o menos libre para hacer una buena salida. Será cuarto en parrilla el francés, mientras que el italiano será octavo, después de una Q2 en la que no quiso forzar demasiado, como todo el fin de semana.

¡@FabioQ20 quiere el Mundial y va a por él! 🔥



El francés consigue el 4º mejor tiempo y le mete presión a Pecco Bagnaia, que saldrá 8º 👀#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/EAS2pXeQXu — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2022

El tercero es Jack Miller, que tendrá una misión clara en la salida, y es la de no dejar escapar a Quartararo. Márquez está donde quiere, segundo y con la intención de seguir a Martín y esperar su momento. Nunca desde su regreso ha estado tan cerca de la victoria.

Un gran resultado sería un mensaje claro de cara al próximo curso. Ganar el día en el que se proclama el nuevo campeón es un aviso para todos aquellos que quieran la corona 2023.