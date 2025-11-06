Este es el patrimonio de Marc Márquez: su increíble sueldo con Ducati, patrocinadores y una mansión de lujo en Madrid

2025 a nivel deportivo tiene dos grandes nombres en España: Carlos Alcaraz y Marc Márquez. El tenista murciano sigue haciendo historia a sus 22 años y ya suma seis Grand Slam mientras que el piloto de Cervera ha realizado una hazaña para levantar su noveno título mundial y coronarse campeón de Moto GP tras seis años de sequía marcados por una auténtica pesadilla por las lesiones. No ha tenido rival durante su primera temporada en Ducati.

No podrá estar en estos últimos grandes premios debido a una nueva lesión en el maltrecho hombro provocada por la caída de Marco Bezzecchi, que le arrastró. Tuvo que ser operado de nuevo y preocupa por ser una zona previamente castigada, pero no borra un 2025 de puro ensueño para el piloto catalán. 11 victorias en carreras y 14 en sprint le coronaron como campeón del mundo en Motegi. Estos triunfos son un logro a nivel deportivo, pero también tienen una gran contraprestación a nivel económico.

¿Cuál es el patrimonio de Marc Márquez?

El patrimonio de Marc Márquez es de más de 80 millones de euros, según Forbes. La prestigiosa revista le situó a finales del año pasado como el 17º español con mayor patrimonio del deporte español, incluyendo empresarios, directivos y deportistas. Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket, Juan Carlos Escotet, máximo accionista del Deportivo de la Coruña, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid completan un podio con Rafael Nadal como primer deportista en sexta posición con 310 millones de euros.

Ducati baña en oro a Marc Márquez

La propia revista Forbes desveló el salario del piloto catalán con Ducati, su escudería en este 2025. Marc Márquez tiene un sueldo base de 12 millones de euros, cifra que supera en cinco millones a su compañero Pecco Bagnaia. Sin embargo, estos no han sido sus únicos ingresos por su actividad deportiva ya que también hay una serie de incentivos extra por victorias y esta temporada no han sido pocas. Estos son los otros ingresos de Marc Márquez esta temporada:

3.000.000 euros por ganar el campeonato de Moto GP.

euros por ganar el campeonato de Moto GP. 1.650.000 euros por 11 victorias en Grandes Premios.

euros por 11 victorias en Grandes Premios. 560.000 euros por 14 victorias en carreras al sprint.

euros por 14 victorias en carreras al sprint. 240.000 euros por tres segundos puestos.

euros por tres segundos puestos. 40.000 euros por un tercer puesto.

Marc Márquez pasea la bandera española en Motegi FRANCK ROBICHON Agencia EFE

Un imperio con la publicidad y una mansión de lujo

Aunque su salario sea destacable, gran parte de sus ingresos vienen de los patrocinios con distintas marcas. Estrella Galicia es la marca principal que acompaña al piloto catalán y ahora a Ducati, pero también muchas otras como Alpinestars, Shoei, Audi, Imagin o Technogym entre muchas otras. Además, tuvo que abandonar algunos patrocinios al llegar a Ducati por conflicto de intereses con los de la escudería italiana.

Más allá del salario y los patrocinios, la joya de la corona del patrimonio de Marc Márquez es su mansión de lujo en La Finca. Ubicada en la zona más exclusiva de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, cuenta con 1.300 metros cuadrados. Tiene siete habitaciones, piscina y todo tipo de lujos para ocio que hacen que esté valorada en 10 millones de euros. El piloto la adquirió tras ser previamente propiedad de Mariano Díaz, ex jugador del Real Madrid y actual futbolista del Alavés.