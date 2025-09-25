Jorge Martín, tajante sobre Marc Márquez: “A nivel de pilotaje nunca se ha visto nada igual”

Jorge Martín ha compartido este jueves en X-Madrid sus impresiones sobre la temporada y sobre la figura de Marc Márquez en un encuentro con aficionados organizado por Motocard y Alpinestars. El piloto madrileño se mostró tajante al valorar al piloto de Cervera: “A nivel de pilotaje, creo que no ha habido un piloto como él técnicamente. El nivel que ha demostrado en los últimos diez años es una pasada, y para mí es un reto poder pelear contra el mejor”.

El campeón del mundo aprovechó la cita para explicar que está viviendo un año de aprendizaje en el que, pese a las dificultades, ha conseguido extraer aspectos muy positivos para su futuro.

"Aunque a veces ha parecido duro, he podido sacar cosas muy positivas para el futuro y estoy construyendo con Aprilia un gran proyecto. Tengo ganas de seguir mejorando y rematar en las próximas carreras”, señaló Martín ante cientos de seguidores que aguardaban desde primera hora para acceder al Meet&Greet exclusivo en la tienda Motocard.

Cientos de aficionados y un casco firmado

Tras la sesión de fotos y autógrafos, el público participó en una ronda de preguntas y respuestas, recibió merchandising y asistió al sorteo de un casco firmado por el piloto madrileño. El evento simboliza, afirma Motocard, la apuesta de la marca por acercar a los aficionados a sus referentes y reforzar el vínculo entre las marcas, el deporte y la comunidad motera.

Silvia Bach, CEO de Motocard, ha declarado que “en Motocard trabajamos para estar siempre al lado de la comunidad motera, no solo ofreciendo la mejor equipación, sino también generando experiencias únicas como la de Jorge Martín”. Para la directiva, este tipo de encuentros permite compartir la pasión por el motociclismo y estrechar lazos con una afición que cada temporada se muestra más fiel.