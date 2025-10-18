MotoGP: Bezzecchi choca con unas gaviotas: "Ha sido una masacre"

A pesar de que Quartararo le ha quitado la "pole" en el último suspiro de la Q2, Marco Bezzecchi no ha fallado en la Sprint del Gran Premio de Australia. Salía segundo y su ritmo era bastante mejor que del resto, así que no ha perdido la oportunidad de sumar su segunda victoria consecutiva en sábado y confirmar su gran momento y el de Aprilia. Y eso que físicamente todavía está algo limitado después de la caída con Marc Márquez en Indonesia, que dejó fuera de juego al español y a él, dolorido.

La Aprilia va muy bien en Phillip Island, y eso lo demuestra el doblete de la marca italiana, que se ha marcado un 1-2 con la moto oficial de Bezzecchi en primera posición y con Raúl Fernández, con la satélite del Trackhouse, segundo.

El podio lo ha completado Pedro Äcosta, que subo defender su posición en las últimas vueltas.

En Australia todo es distinto, porque el clima y la naturaleza son salvajes en Phillip Island. El frío ha complicado a los pilotos para poner en temperatura los neumáticos durante todo el fin de semana, las malas condiciones han hecho que se retrasen las tres carreras de este domingo y la naturaleza también ha hecho de las suyas durante la Sprint.

Concretamente, en la vuelta de calentamiento, cuando un grupo de gaviotas se ha cruzado por la pista y han chocado con Bezzecchi, que en ese momento iba al frente del grupo. Es una imagen bastante habitual en el circuito australiano, donde ya más de un piloto, entre ellos Jorge Lorenzo, ha acabado la carrera con un pájaro dentro del carenado.

Esto le ha sucedido a "Bezz", que chocó al menos con dos de las gaviotas. Tuvo hasta que agacharse para que no le golpease una en el casco y otra, no ha tenido tanta suerte y se ha quedado enganchada en una de las tomas de aire.

"Lo siento por ella y por nosotros, porque me he asustado. Por suerte, no provocó daños en la moto.ha sido una masacre", decía Bezzecchi al terminar la carrera como ganador en Dazn. Fue un pequeño susto que afortunadamente para élni afectó al rendimiento de su Aprilia, que está siendo claramente la moto dominadora este fin de semana.

En Indonesia ganó el sábado y luego no pudo terminar la carrera larga por el accidente que provocó la caída de Marc. Este domingo, en Australia, tendrá que cumplir una doble vuelta larga (long lap penalty) por su culpabilidad en la acción de Mandalika, así que se le complica imponerse en el Gran Premio.