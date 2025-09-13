MotoGP: La respuesta de Marc Marc Márquez a los lamentables aplausos tras su caída

Hay cosas que no cambian y una de ellas es que cada vez que MotoGP llega a suelo italiano hay pitos para Marc Márquez. En el GP de San Marino, en Misano, los hubo ya el viernes en los primeros entrenamientos y el colmo de la falta de "fair play" ha sido este sábado, cuando el piloto de Cervera se ha caído durante la Sprint que ha ganado Marco Bezzecchi.

En el momento en el que se ha ido al suelo el español, se ha escuchado un estruendo de alegría en las gradas, como cuando en el fútbol hay un gol del equipo local. También las cámaras se han centrado en la reacción de Valentino Rossi, que estaba siguiendo la carrera desde el muro y ha esbozado una ligera sonrisa, mientras a su lado sí había gente que aplaudía abiertamente.

Valentino se ha contenido, aunque esa reacción, de alegría por la caída de Marc, viene de sus tiempos de piloto, cuando en 2015 buscaba su décima corona mundial que nunca llegó, porque ese año el título fue el tercero en el palmarés de Jorge Lorenzo.

Aquella polémica de la patada no ha sido superada por muchos en Italia y por eso celebraron el error de Marc, que ahora corre para Ducati oficial, el equipo más italiano de todos, pero eso no ha solucionado nada o casi nada.

"Ellos mismos se definen con los aplausos", decía Marc tanto en Dazn como ante los enviados españoles en el circuito de Misano. No quiso decir mucho más, porque está centrado en lo importante y es en cerrar el título mundial lo antes posible.

Se trata de un consuelo muy pequeño para sus "haters", porque esa caída no le aparta del camino hacia la novena corona mundial, la séptima en MotoGP, que puede caer en Japón. De hecho, a pesar del accidente, tras la Sprint se confirmó que tendrá opción matemática de título en Motegi pase lo que pase este domingo en la carrera larga en la Emilia Romagna.