GP de San Marino 2025, en directo hoy: carrera al Sprint de MotoGP

Moto GP desembarca en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, que albergará el GP de San Marino, la decimosexta cita del Mundial. Hoy es el turno de la carrera al Sprint en la que Marc Márquez parte de nuevo como favorito tras lograr su octava victoria de la temporada en una carrera sprint en el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello. Junto al líder del campeonato acabaron en el podio, nuevamente, su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnacia (Ducati Desmosedici GP25).

En las carreras al sprint de MotoGP se completa la mitad de la distancia que se hace en las carreras largas. Los puntos de estas nuevas carreras implantadas por MotoGP serán la mitad de los que se reparten en las carreras del domingo. El primer clasificado de la carrera al sprint sumará 12 puntos, el segundo nueve puntos, el tercero siete. A partir del cuarto, sumarán respectivamente seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto hasta el noveno clasificado, el último que puntuará.

GP de San Marino 2025: carrera al Sprint de MotoGP, en vivo online