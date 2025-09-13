Directo
GP de San Marino 2025, en directo hoy: carrera al Sprint de MotoGP
Marc Márquez llega de nuevo como favorito tras lograr su octava victoria de la temporada en una carrera sprint en Mugello.
Moto GP desembarca en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, que albergará el GP de San Marino, la decimosexta cita del Mundial. Hoy es el turno de la carrera al Sprint en la que Marc Márquez parte de nuevo como favorito tras lograr su octava victoria de la temporada en una carrera sprint en el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello. Junto al líder del campeonato acabaron en el podio, nuevamente, su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnacia (Ducati Desmosedici GP25).
En las carreras al sprint de MotoGP se completa la mitad de la distancia que se hace en las carreras largas. Los puntos de estas nuevas carreras implantadas por MotoGP serán la mitad de los que se reparten en las carreras del domingo. El primer clasificado de la carrera al sprint sumará 12 puntos, el segundo nueve puntos, el tercero siete. A partir del cuarto, sumarán respectivamente seis, cinco, cuatro, tres, dos y un punto hasta el noveno clasificado, el último que puntuará.
GP de San Marino 2025: carrera al Sprint de MotoGP, en vivo online
Los aspirantes desde la segunda fila
Franco Morbidelli confirmó su buen momento con el VR46 al firmar el quinto mejor tiempo en Misano, situándose justo detrás de Marc Márquez. El italiano, que atraviesa una de sus temporadas más sólidas en MotoGP, tiene la oportunidad de pelear por un top 5 en la sprint y mantener la consistencia que le ha devuelto a posiciones destacadas. Luca Marini, por su parte, clasificó sexto con la Honda, un resultado esperanzador para un equipo que ha sufrido durante todo el año y que en Misano busca aire en medio de la crisis.
Fabio Di Giannantonio completó la tercera fila con la séptima posición, luciendo además un casco especial que rinde homenaje a sus inicios en el motociclismo. La anécdota, difundida por MotoGP en redes sociales, reforzó la conexión con su afición en un Gran Premio donde corre en casa. Su objetivo será meterse en la pelea por los puestos delanteros, aprovechando cualquier error de los favoritos en un circuito que no perdona.
Marc Márquez, obligado a remontar
Marc Márquez no logró brillar en la sesión de clasificación y saldrá cuarto en Misano, firmando su peor posición de parrilla en lo que va de temporada. El piloto del Ducati Lenovo cerró con un tiempo de 1:30.352, a dos décimas de la pole de Bezzecchi, en una jornada en la que no encontró el mismo ritmo dominante que le permitió liderar el viernes.
Aun así, el #93 mantiene intactas sus opciones en la sprint. Marc acumula 14 victorias en 15 carreras cortas este año y solo se le escapó la de Silverstone, donde terminó segundo. Esa estadística lo convierte en el gran favorito para remontar posiciones en las 13 vueltas de la prueba, aprovechando su capacidad para gestionar salidas agresivas y su experiencia en situaciones de tráfico.
El contexto del campeonato también juega a su favor. Con 487 puntos, Márquez lidera con 182 de ventaja sobre su hermano Álex y podría acercarse todavía más a la proclamación matemática del título en Japón. Un triunfo o incluso un podio en la sprint le bastarían para mantener su rumbo inalterable hacia la séptima corona de MotoGP.
Quartararo sorprende y Yamaha sonríe en Misano
Fabio Quartararo fue la gran revelación de la clasificación en Misano. El francés arrancó desde la Q1, pero logró encadenar una serie de vueltas consistentes que lo colocaron tercero en la parrilla con un 1:30.228. El resultado supone un soplo de aire fresco para Yamaha, que llevaba varias rondas sin pisar la primera fila. Para Quartararo, además, significa recuperar sensaciones en un trazado que históricamente se le ha resistido.
Su actuación coincidió con otro momento simbólico del sábado, la presencia en parrilla de Fabio Di Giannantonio, que lucirá un casco especial en homenaje a sus inicios. La imagen de "Diggia" a los seis años sobre una minimoto dio la vuelta al paddock y añadió un componente nostálgico a una jornada en la que los dos Fabios se robaron buena parte de la atención en la Riviera italiana.
Luis Fonsi presente en el box de Ducati
Álex Márquez confirma su buen momento
El pequeño de los Márquez volvió a dar un paso adelante en la clasificación y se aseguró la segunda posición en la parrilla con un tiempo de 1:30.222. Apenas 88 milésimas lo separaron de la pole de Bezzecchi, confirmando la solidez de su Ducati Gresini en vueltas rápidas. Tras su victoria en Montmeló el pasado domingo, Álex llega reforzado y con la confianza de poder luchar por más que un podio en Misano.
El piloto reconoció tras la sesión que el ritmo con neumáticos desgastados sigue siendo su principal punto débil, aunque destacó la competitividad mostrada con gomas nuevas. La sprint de hoy será una prueba clave para medir si puede mantener la consistencia frente a rivales como su hermano Marc o Bagnaia, y si está preparado para repetir la sorpresa que protagonizó en Cataluña.
Bezzecchi se adueña de la pole en casa
Marco Bezzecchi dio el golpe en la clasificación del GP de San Marino al conseguir la pole position en el circuito de Misano Marco Simoncelli. El piloto de la Academia VR46 paró el cronómetro en 1:30.134, un registro que le permitió superar por apenas 88 milésimas a Álex Márquez y que representa su segunda pole de la temporada. La actuación tiene un valor añadido, ya que lo logró en su trazado de referencia, rodeado de la afición italiana y ante las Ducati que han dominado gran parte del curso.
El resultado sitúa a Bezzecchi como principal aspirante a la victoria en la sprint, en un fin de semana donde Aprilia busca reivindicarse frente al poder de Ducati. El italiano reconoció que cometió errores al inicio de la sesión, pero supo mantener la calma y clavar su vuelta decisiva cuando más importaba. Ahora afronta la carrera corta con la oportunidad de transformar la pole en un triunfo que sería especial por la localización y por el momento de la temporada.
Clasificación en Misano: los protagonistas del sábado
- Marco Bezzecchi (Aprilia): firmó la pole en casa con un 1:30.134, su segunda del año, y con la motivación extra de correr ante su afición en Misano.
- Álex Márquez (Ducati Gresini): se quedó a solo 88 milésimas de la pole; llega en plena confianza tras su victoria en Montmeló.
- Fabio Quartararo (Yamaha): arrancó desde la Q1 y logró un meritorio tercer puesto, uno de sus mejores resultados en sábado en 2025.
- Marc Márquez (Ducati Lenovo): cuarto, en su peor clasificación de la temporada, obligado a remontar en la sprint.
- Franco Morbidelli (VR46 Ducati): cerró el top 5 con un tiempo sólido, dispuesto a aprovechar cualquier error de los favoritos.
GP San Marino 2025, clasificación y sprint: horario y dónde ver online TV
Misano abre el primer reparto de puntos del fin de semana. El GP de San Marino 2025 vive hoy su jornada de clasificación y sprint, una cita en la que Marc Márquez llega como líder sólido del campeonato con 487 puntos, 182 más que su hermano Álex. Ducati ya se aseguró el título de marcas en la pasada ronda de Cataluña, pero el foco está en los Márquez, Marc quiere dejar encarrilado su séptimo título y Álex tratará de prolongar la inercia tras su victoria del domingo en Montmeló.
La carrera sprint del GP de San Marino se disputa hoy sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas (horario peninsular español) en el circuito Marco Simoncelli de Misano. Se podrá seguir en directo a través de...SEGUIR LEYENDO
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Saludos a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, en esta ocasión tendremos la carrera al sprint del GP de San Marino.
