El piloto catalán que rechaza a España para debutar en Moto3 bajo la bandera de otro país

No hay día que no conozcamos el caso de un futbolista nacido en España que decida dar calabazas a La Roja. El rechazo de Pablo Maffeo, defensa del Real Mallorca, a jugar con España fue el último de los casos en generar un gran debate.

El lateral derecho del Mallorca, reafirmo hace unas semanas su postura de no jugar para la selección española, dejando claro que su prioridad es representar a Argentina. En una reciente entrevista, Maffeo declaró contundentemente: "Para mí, es Argentina o nada".

El jugador de 26 años, nacido en Sant Joan Despí, Barcelona, tiene la peculiar situación de ser elegible para representar a tres países: España, Italia y Argentina. "Lo he dicho muchas veces, con España no iría. Antes jugaría con Italia al 100%", sentenció.

Pero su caso no es único. Desde que se conociera la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos no hay día en el que no salga a la luz un nuevo nombre de un futbolista que de calabazas a "La Roja". Junior Firpo -ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds- se decantaba hace unos meses por jugar con República Dominicana, un camino que también seguía el catalán del Real Madrid Castilla Edgar Pujol, que había sido internacional español hasta la sub-19, y que decidió renunciar a la 'Roja' para ir a los Juegos Olímpicos representando a República Dominicana. También vimos pasos similares con Alejadro Garnacho, Nico Paz o Iñaki Williams.

Sin embargo, esta polémica que ya es habitual en el fútbol ha dado un salto al motociclismo con el debut de una de sus promesas.

Un debut bajo bandera argentina

Valentín Perrone, un joven piloto de 17 años que alcanza velocidades de hasta 250 km/h, se prepara para su debut en Moto3 en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Este fin de semana, el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad regresa a la acción en Argentina tras un año de ausencia. Nacido en Barcelona, pero con fuertes raíces argentinas, Perrone representa al país en este prestigioso certamen, rindiendo homenaje a su padre, Marcelo, quien emigró a España en 1998. Desde pequeño, Valentín mostró su pasión por las motos, iniciando su camino a los tres años en circuitos improvisados cerca del trabajo de su padre, quien no solo fue su mecánico, sino que también hizo grandes sacrificios para apoyarlo económicamente en su ascenso por distintas categorías.

Su trayectoria lo llevó desde las minimotos hasta la Red Bull MotoGP Rookies Cup, donde logró destacadas actuaciones, incluyendo un tercer puesto en el campeonato y victorias en circuitos icónicos como Mugello y Misano. Ahora, en su primera temporada en Moto3, Valentín es consciente del alto nivel de la categoría y de la exigencia de correr contra pilotos con máquinas de la misma cilindrada.

Pero no es su destreza sobre las dos rueda lo que lo ha convertido en protagonista en las últimas horas sino sus calabazas a España para representar a Argentina. Aunque es español -nació en Barcelona-, igual que su madre, Ruth, y su hermana un año menor, la influencia de sus raíces argentinas de parte de su padre, Marcelo, hizo que él quisiera llevar en alto la bandera argentina en las carreras. “No es algo que haya tenido que pensar o elegir , sino más bien lo sentí así”, ha asegurado a La Nación.

De hecho no duda en mostrar su orgullo de pertenencia a Argentina. El pasado domingo, antes de partir hacia Termas de Río Hondo a acudió al estadio Monumental para presenciar la victoria de River, equipo del que es hincha, ante Atlético de Tucumán el pasado domingo. Un orgullo que también suele mostrar en Instagram donde pública fotos tomando mate o vistiendo la elástica de la selección albiceleste.