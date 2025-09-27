Sprint de Japón: Bagnaia vuelve a lo grande y Marc Márquez se acerca al título de MotoGP

Un pasito más cerca del título. Así está Marc Márquez después de la Sprint del Gran Premio de Japón. Le está costando más de la cuenta este fin de semana en Motegi, pero es que la responsabilidad se siente y el "93" es humano. Necesitaba meterle al menos tres puntos a Álex para levantar su noveno título mundial y en la carrera corta le ha sacado nueve a su hermano, porque él ha sido segundo y Álex no ha podido ni puntuar con el décimo puesto. Así que las cuentas se le aclaran un poco más a Marc para la carrera de este domingo. Hasta seis puntos puede ceder con su "brother" para ser matemáticamente campeón y llegar a las siete coronas de MotoGP. La ventaja ahora mismo es de 191 puntos y con 185 le basta.

"La verdad es que ha sido bastante difícil. Tenía a los dos pilotos más difíciles para adelantar por delante (Acosta y Mir), porque frenan muy tarde. Cuando ya estaba por delante me vi con mejores sensaciones, pero Pecco ya estaba muy lejos y nuestro objetivo principal es otro", confesaba Marc en Dazn sobre sus sensaciones, extrañas, porque no necesita ni ganar la carrera larga de Motegi para coronarse. Sus cuentas son muy claras: si es primero o segundo sería campeón y también lo será si queda por delante de Álex. Hay más combinaciones, pero ese es el resumen, que lo tiene muy cerca y está sintiendo la presión, porque seguramente sea el momento más importante de su vida deportiva después de lo que ha pasado.

"Siento el peso porque parece que se acerca. El hecho de no querer cometer ningún error, de no querer pasarte, hace que vaya más rígido. No estoy jugando bien con el cuerpo y a ver si en carrera puede ir un poco más suelto. El principal objetivo es cerrar en este primer 'match ball'. Si no pasa, no será el fin del mundo, pero este fin de semana toca ser correctos. Y luego ya habrá cinco carreras más para seguir con la mentalidad de atacar, pero este fin de semana toca ser correctos", insistía sobre cómo está sintiendo una presión extra en Japón. "El objetivo (este domingo) será estar en el podio. Tengo que olvidarme de lo que hay en juego y centrarme en pilotar, que es lo que sé hacer. Cuando eres más joven no te das cuenta, pero esta vez sí tengo ganas de cerrarlo a la primera", confesaba Marc, que tiene cada vez más a mano la resurrección.

Bagnaia vuelve a su mejor nivel

Bagnaia, después de hacer la "pole", arrasó en la Sprint, recordando al Pecco de los años pasados. Por fin ha podido encontrar la puesta a punto de la moto y en la carrera corta dominó todas las vueltas y no tuvo ningún problema para escaparse. Son los primeros brotes verdes del italiano después de tocar fondo en Montmeló y Misano, lo que permitió que por segunda vez esta temporada las Ducati oficiales hicieran un doblete en lo más alto de la clasificación.

Clasificación Sprint GP de Japón

1. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)20:59.113

2. Marc Márquez (Esp/Ducati Lenovo)a 1.842

3. Pedro Acosta (Esp/Red Bull KTM Factory)a 3.674

4. Joan Mir (Esp/Honda HRC Castrol)a 4.300

5. Franco Morbidelli (Ita/Pertamina VR46)a 5.130

6. Fabio Quartararo (Fra/Monster Yamaha)a 8.913