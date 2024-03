Muere a los 42 años Konstantin Koltsov, exjugador de la NHL y novio de Sabalenka.

Konstantin Koltsov, exjugador de la NHL. Koltsov "murió repentinamente", tal y como escribió la federación de hockey sobre hielo en un corto comunicado en el que no precisó la causa ni el lugar del deceso. Koltsov era pareja de Aryna Sabalenka número dos mundial de tenis y doble ganadora del Abierto de Australia. La deportista iba a competir en el Masters 1000 de Miami. Koltsov se retiró como jugador de hockey en 2016 en el Dinamo Minsk.Su carrera se remonta a buenos equipos como Novokuznetsk Metallurg, Ak Bars, Spartak y Pittsburgh Penguins, de la NHL. También representó a Bielorrusia en los partidos internacionales desde 2002.

En 2019, Sabalenka le dedicó una emotiva carta a su padre después de su fallecimiento.

"¡Siento no haberte dicho lo mucho que te amo y lo mucho que estaba orgullosa de ti! Sabes, después de todo, éramos tímidos e incluso nos abrazamos un poco incómodamente... Así eran dos hombres fuertes y grandes... y como si toda esta ternura pareciera inapropiada... Si supiera que te irías tan pronto, te abrazaría todo el tiempo esperando que cambiara tu destino. Aunque sabes, recuerdo que cuando era niña, muchas veces me dormía sobre tu hombro y había mucho cariño, y cuando crecí me hice tan grande e independiente... que abrazarse con papá no era parte de los planes, pero era una pena...

¡Este era un hombre increíble! ¡Un buen amigo! ¡El mejor papá del mundo! ¡Y fue un muro de piedra para mi madre!

Lo tenía todo en su vida, y altibajos, pero el hecho de que no se rindió y fue hasta el final y siempre permaneció positivo, amable y bueno, sin importar lo que pase, me da la fuerza para levantarme cada día, sonreír y buscar lo positivo en ¡Todo! Muchos piensan que pase por este dolor tan fácilmente. NO. No es fácil, sigo llorando sola. Escucho su último audio, reviso fotos, videos, recuerdo todos los momentos, todos los consejos… ¡Y NO PUEDO CREER que un hombre tan fuerte se haya ido tan temprano!

¡PAPÁ te quiero! ¡siempre estarás en mi corazón! eres mi fuerza, orgullo y sangre... aun cuando estás en el cielo.

Tal vez no valía la pena escribir este post, pero sabes, ayer una vez más me sentí abrumado con recuerdos y decidí compartir mis sentimientos contigo...

¡CUIDA DE TI MISMO Y DE TUS SERES QUERIDOS! ¡No olvides decirles lo mucho que los amas!".