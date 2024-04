Nadal se da otra oportunidad en la Caja Mágica

Apareció Nadal en la Caja Mágica y se pusieron en pie hasta los bebés, hasta el pequeño Rafael. En su vigésima comparecencia en el Mutua Madrid Open, en la última, en la más especial, a Rafa le quería ver el todo Madrid que dirían los clásicos. Habrá, al menos, una oportunidad más para disfrutar del mejor deportista español en la capital. Porque el ganador de 22 Grand Slams se impuso a Darwin Blanch por 6-1 y 6-0 en 64 minutos. El zurdo se dio otra oportunidad, que será el sábado, y será casualmente ante el mismo jugador ante el que selló su adiós en el Godó, Alex De Miñaur. El australiano vuelve a ser un test excesivo para Nadal. En primera ronda se trataba de disfrutar y el héroe lo hizo. Se trataba de eso, no de mirar más allá. Que disfrutase él y lo hiciera el público, como ha sido toda la vida.

Con el público encendido, la comparecencia de Rafa fue tan comedida y contenida como había sido su conferencia de prensa del día anterior. Juego porque es en Madrid vino a decir y lo hizo ofreciendo unas sensaciones similares a las de hace una semana en Barcelona. Los desplazamientos en pista estuvieron marcados por la cautela y su tenis estuvo en un nivel más que aceptable para todas las circunstancias físicas y anímicas que le rodean. A Darwin Blanch, como no podía ser de otra forma, le pesó el rival, el escenario y el emotivo ambiente que se respiraba en la Manolo Santana. Con 16 años e invitado por el torneo -cuya gestión es de su misma agencia de representación, el estadounidense dejó detalles con el saque y con la derecha. Lo esperable.

Rafa dejó puntos trabajados, movió al yanqui adolescente, varió alturas, se probó con la derecha desde el fondo, saboreó algún intercambio, devolvió alguna dejada y se encontró con un rival que en no mucho tiempo puede formar parte de la élite. Nadal cometió pocos errores, estuvo todo lo sólido que puede estar y le ayudó resolver el primer set en menos de media hora. Se trataba de rodarse en pista y exactamente fue eso lo que hizo. Mezcló paciencia, cautela y cuando el partido fue avanzando su derecha pesó más. Poco más se podía pedir en el estreno más esperado del torneo.

La progresión de Carlitos

Alcaraz se estrena mañana en el tercer turno de la Manolo Santana (no antes de las 16:00) ante el kazajo Alexander Shevchenko. Las molestias en el antebrazo derecho ya son pasado para el número tres del mundo. En vísperas del debut en la Caja Mágica lo evidenció con un entrenamiento muy exigente de casi dos horas con Daniil Medvedev. Con un manguito en el brazo derecho para aplacar la dolencia, Carlitos trabajó en una de las pistas exteriores de la Caja Mágica y al finalizar el entrenamiento coincidió con Jannik Sinner, que empezaba a trabajar en la pista de al lado. "Estoy mejor y anímicamente estoy muy bien. Cuando me bajé de Montecarlo intenté hacer todo lo posible para estar en Barcelona, que era un torneo muy bonito para mí, pero no pude. Me dolió muchísimo perderme ese torneo", apuntó el dos veces campeón en Madrid. Alcaraz puede ser el primer jugador que gane tres veces seguidas el Mutua Madrid Open. Shevchenko, de 23 años, es el número 59 del mundo y la pasada edición alcanzó la tercera ronda en Madrid. El ganador del partido se medirá con el vencedor del Musetti-Seyboth Wild.